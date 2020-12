Landrat Ludger Weskamp möchte ein Impfzentrum im Oranienburger Stadtgebiet aufbauen

Oranienburg

So weit sind die Weichen gestellt: Der Landkreis Oberhavel soll eins der zehn Impfzentren erhalten, die zum Verabreichen des Corona-Impfstoffs im Land Brandenburg eingerichtet werden. Das bestätigt Kreis-Sprecherin Irina Schmidt auf Nachfrage: „Dafür hatten sich der Landrat und der Corona-Verwaltungsstab beim Land eingesetzt.“

Massenimpfungen sollen unverzüglich beginnen

Das Impfzentrum habe eine große Bedeutung für Oberhavel als einen der bevölkerungsreichsten Landkreise Brandenburgs, sagt Landrat Ludger Weskamp ( SPD) und lenkt den Blick auf Oranienburg als möglichen Standort: „Wir sind der Auffassung, dass die Kreisstadt Oranienburg beste Voraussetzungen im Hinblick auf Erreichbarkeit, entsprechende Liegenschaften und Infrastruktur für das Betreiben eines Impfzentrums bei uns in Oberhavel hat.“ Anhand der vorgegebenen Kriterien würden nun verschiedene Standorte geprüft, so Weskamp. Er zeigte sich überzeugt, „dass wir in Kürze eine geeignete Liegenschaft an das Land melden können“.

Welche Standorte im Gespräch sind, darüber wollte er auf konkrete Nachfrage hin noch keine Angaben machen. Der Landrat verspricht indes: „All das, was in unserer Hand liegt, werden wir entsprechend vorbereiten, so dass – wenn der Impfstoff dann zur Verfügung steht – die Massenimpfungen ohne Verzögerungen beginnen können.“

Zwei Impfungen sind erforderlich

Das Land hatte die Verwaltungschefs der Kreise und kreisfreien Städte aufgefordert, Immobilien an den zehn angegebenen Orten zu suchen und zu prüfen, ob diese geeignet sind. Für die Auswahl sind laut Gesundheitsministerium folgende Kriterien ausschlaggebend gewesen: „Infrastruktur, bestmögliche flächendeckende Verteilung im Land, Erreichbarkeit, Wirtschaftlichkeit sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Verfügbarkeit von ärztlichen und medizinischen Personal aus dem Bereich der ambulanten Versorgung“. Zudem müssen die Impfzentren ein gut organisiertes Termin-Management einführen: Laut Gesundheitsministerium sollen 1,5 Millionen der etwa 2,5 Millionen Brandenburger den Wirkstoff verabreicht bekommen – und das zweimal, da im Abstand von höchstens drei Wochen eine zweite Dosis fällig ist, damit das Präparat einer Covid-19-Erkrankung vorbeugen kann. So soll eine sogenannte „Herdenimmunität“ erreicht werden.

Landkreis ist nicht Betreiber der Impfzentren

Die geplanten Impfzentren sollen nach den Vorstellungen des Bundes und des Landes von den Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder betrieben werden, informiert Irina Schmidt. Die am 25. November zwischen Bund, Ländern und Kassenärztlicher Vereinigung abgestimmte nationalen Impfstrategie gibt eine Reihe von Kriterien für die Impfzentren vor, damit Land und Bund die Kosten übernehmen. Danach soll zum Beispiel die Grundfläche mindestens 1500 Quadratmeter betragen, besser noch mehr. Sechs Impfteams sollen an jedem Standort gleichzeitig im Einsatz sein, auch hier gerne mehr. Rettungsdienste sollen die Standorte gut erreichen können, der nächste Halt des öffentlichen Nahverkehrs soll in Laufdistanz liegen. Ein Krankenhaus in der Nähe sei „wünschenswert“, erforderlich sei ein leistungsstarkes Internet.

Von Helge Treichel