Landrat Ludger Weskamp wird Sparkassen-Präsident: Wer zieht in den Wahlkampf um seine Nachfolge?

Oberhavel

Landrat Ludger Weskamp wird Ende Dezember sein Büro in der Kreisverwaltung räumen. Er war am Dienstag von der Verbandsversammlung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) zum neuen Präsidenten gewählt worden, seine Amtszeit beginnt im Januar. Laut Kreisverwaltung muss noch in diesem Jahr eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt werden. Parteien, politische Vereinigungen, Wählergruppen oder Einzelbewerber können Wahlvorschläge einreichen, Stichtag ist laut Kreisverwaltung voraussichtlich Mitte September.

Hinter den Kulissen haben die Parteien längst damit begonnen, zu sondieren, wer als Kandidat für die Landratswahl in Frage kommen könnte. „Wir haben den Anspruch, den Landrat oder die Landrätin zu stellen und wir haben auch geeignete Personen, da sind wir relativ breit aufgestellt. Es gibt ein paar Leute, aber noch nichts Konkretes“, erklärt der Hennigsdorfer Patrick Deligas, der gemeinsam mit Sabine Fussan der SPD-Fraktion vorsitzt. Zunächst aber könne sich parteiintern jeder um die Kandidatur bewerben, dann müsse die Partei noch im Sommer in einem klaren, transparenten Verfahren abstimmen.

Auch die CDU hat schon Kandidaten in der engeren Auswahl

„Wir haben da ja eine enge Zeitschiene, es müsste also im Sommer noch passieren.“ Patrick Deligas hofft darauf, dass bei der Wahl ein Kandidat das Quorum schafft – bei der Wahl 2015 gelang dies weder Ludger Weskamp (SPD) noch Matthias Rink (CDU), auch in der Stichwahl nicht. Am Ende mussten die Kreistagsmitglieder dann den Landrat selbst wählen. Das dürfte laut Patrick Deligas spannend werden, denn es gebe keine strukturellen Mehrheiten in dem Parlament. „Aber wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger das entscheiden. Der Kreistag sollte nur die letzte Instanz sein“, so der SPD-Fraktionschef.

„Da können Sie sich relativ sicher sein“, antwortete Frank Bommert, der CDU-Chef in Oberhavel, auf die Frage, ob seine Partei eine Kandidatin oder einen Kandidaten ins Rennen um den Landratsposten schicken will. „Es sind zwei Personen in der engeren Wahl“, so Bommert weiter. Wer das allerdings ist, wollte er nicht sagen. „Aber es wird demnächst Gespräche dazu geben.“ Da im Jahre 2023 sowieso die nächste Landratswahl stattgefunden hätte, habe sich der CDU-Kreisvorsitzende sowieso schon Gedanken darüber gemacht, welche Person aus seinen Reihen für den Posten geeignet sein könnte. „Letztendlich wird der Kreisvorstand dann dazu Stellung beziehen.“ Der Wahlkampf koste Zeit und Geld, „und es muss sich auch jeder bewusst sein, was er oder sie auf sich lädt“, wenn es darum gehe, Landrat zu werden. „Man sollte schon ein bisschen was für diesen Job mitbringen“, so Bommert weiter. Er glaube nicht, dass es der richtige Job für Quereinsteiger sei. Auch geht Bommert davon aus, dass sein Parteikollege Egmont Hamelow, derzeit Weskamps Stellvertreter, sich der Wahl stellen wird. Mitte/Ende August wolle die CDU bekanntgeben, wer ins Rennen geht.

Grüne und Linke wollen ebenfalls Kandidaten ins Rennen schicken

Auch die Grünen werden wohl ihren Hut in den Ring werfen. „Ich gehe fest davon aus, dass wir für Bündnis 90/Die Grünen eine eigene Kandidatin/einen eigenen Kandidaten für die Landratswahl ins Rennen schicken werden. Einen Namen können wir natürlich noch nicht nennen, da wir dies gemeinsam im Kreisverband beraten und in Ruhe besprechen werden“, erklärt Susanne Mosch, Grünen-Fraktionsvorsitzende im Kreistag.

Die Linken werden voraussichtlich ebenso jemanden ins Rennen um das Landratsamt schicken. Es gebe eine Wahl, und die Bürgerinnen und Bürger könnten wählen. „Selbstverständlich wird auch Die Linke auf dem Wahlzettel mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin zu finden sein“, erklärt Linken-Fraktionschefin Elke Bär. Die Entscheidung, wer das sein wird, müsse die Partei treffen.

Die FDP ist noch unentschieden

Auch AfD-Fraktionschef Dietmar Buchberger kündigt an, dass die Partei einen Kandidaten zur Landratswahl aufstellen werde. „Ich bin sicher, dass wir einen eigenen Kandidaten haben werden. Mehrere geeignete Personen stehen bereit“, erklärt Dietmar Buchberger. Sobald die Entscheidung gefallen sei, werde die Partei umgehend informieren.

Noch unentschieden scheint die FDP zu sein, was die Kandidatenfrage angeht. „Dass einige Mitglieder aus unseren Reihen diesem Anspruch genügen, steht für mich außer Frage. Wichtiger als das Parteibuch des künftigen Landrates sollte aber seine fachliche und menschliche Kompetenz sein. Die Funktion des Landrates sollte überparteilich ausgeübt werden“, erklärt der FDP-Kreisvorsitzende Uwe Münchow auf MAZ-Anfrage. Der FDP-Kreisvorstand habe sich mit der Frage einer möglichen Kandidatenaufstellung noch nicht befasst. Es besteht im Übrigen auch kein Grund zur Eile. „Denn in der vorzeitigen Neuwahl des Landrates liegt die Chance, dass Oberhavels Kreisverwaltung einen Landrat erhält, der unseren Landkreis gestaltet und nicht nur verwaltet.“

Die Wahl wäre frühestens Ende November möglich

An Ludger Weskamps Nachfolger stellen die Liberalen ganz konkrete Anforderungen, schließlich würden viele Baustellen warten. „Zum Beispiel die Umsetzung eines noch zu beschließenden angebotsorientierteren Nahverkehrsplanes, die Gestaltung einer Schulplanung weg von Riesenschulen hin zu kreiseigenen Schulen dort, wo die Familien wohnen sowie eine transparente Wirtschaftsförderung, die ihren Namen verdient und die kein bloßes Feigenblatt darstellt“, skizziert Uwe Münchow. Auch die Verwaltung selbst brauche einen Chef, der seine Behörde als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger begreife und dieses Leitbild einer modernen bürger- und wirtschaftsfreundlichen Verwaltung nach innen und außen vertrete und vorlebe.

Gewählt werden muss nun innerhalb von fünf Monaten. Der Kreistag wird voraussichtlich im August zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über Form und Termin des Amtszeit-Endes von Ludger Weskamp zu befinden. Sollte die Amtszeit mit Ablauf des Jahres 2021 enden, wäre bei Einhaltung aller Fristen die Wahl frühestens Ende November durchführbar. „Eine mögliche Stichwahl käme für Mitte Dezember in Betracht“, hatte Kreiswahlleiter Rudi Mießner am Montag dazu erklärt.

Von Marco Paetzel und Robert Tiesler