Oberhavel

Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Land steht fest: Distanzunterricht und digitales Lernen wird die Schülerinnen und Schüler in Oberhavel auch in den kommenden Wochen begleiten. Damit in der Zeit des coronabedingt eingeschränkten Schulbetriebes für möglichst viele Schülerinnen und Schüler der Unterricht im Homeschooling mit digitalen Endgeräten ermöglicht wird, haben der Bund und die Bundesländer den Digital-Pakt Schule ins Leben gerufen.

Aus den Mitteln des DigitalPakts II – einem Sofortausstattungsprogramm – hat der Landkreis Oberhavel insgesamt 120 Laptops für die kreiseigenen Schulen beschafft. Der Vertrag über die Lieferung der Geräte konnte bereits im November abgeschlossen werden. Aufgrund von Lieferverzögerungen war die Technik längere Zeit nicht verfügbar. Am 2. März 2021 war sie in der Kreisverwaltung eingetroffen, wurde danach im Kreismedienzentrum mit Sitz im Friedlieb-F.-Runge-Gymnasium durch die IT-Schulbetreuer für die Nutzung vorbereitet und schon am Freitag, 5. März an alle kreiseigenen Schulen ausgeliefert. Die Kosten belaufen sich auf rund 66 500 Euro.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit der Übergabe der Notebooks an die Schulen jetzt Schülerinnen und Schüler unterstützen können, denen die notwendige technische Ausstattung für digitale Lernangebote bislang noch fehlt“, zeigt sich Landrat Ludger Weskamp erfreut über die Auslieferung der Laptops. „Die Geräte werden direkt durch die Schulen an die Kinder und Jugendlichen ausgeliehen, bei denen dafür ein Bedarf besteht.“ Bereits Anfang Januar wurden die zugehörigen 120 Notebooktaschen geliefert. Der zugehörige Musterleihvertrag ist vorbereitet und die einzelnen Schulen über die Anzahl der Anspruchsberechtigten informiert. Die Zahl der Berechtigten ergibt sich aus der Zahl der lernmittelbefreiten Schülerinnen und Schüler.

