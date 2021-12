Oranienburg

Der Landkreis Oberhavel muss sich im kommenden Jahr auf die Ankunft und Unterbringung von etwa 700 Geflüchteten einrichten. Über dieses Aufnahmesoll von Asylbewerbern informierte Landrat Ludger Weskamp (SPD) die Kreistagsabgeordneten in ihrer Sitzung am Mittwoch (8. 12. 2021) mit Verweis auf die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Noch in diesem Jahr sei das Aufnahmesoll laut Ankündigung von 245 auf 432 Personen aufgestockt worden, so Weskamp.

Dreifache Zahl nicht ohne zusätzliche Maßnahmen möglich

Die zuletzt durchschnittliche Zahl von 200 bis 250 Geflüchteten pro Jahr habe der Landkreis bislang ohne Probleme mit den bestehenden Kapazitäten abdecken können. Die dreifache Menge jedoch könne nicht ohne gesonderte Maßnahmen bewältigt werden. Aktuell stünden in den bestehenden Gemeinschaftsunterkünften noch rund 150 Plätze zur Verfügung. Bei den freien Kapazitäten handele es sich in aller Regel um sogenannte Zubelegungsplätze, die noch in bereits teilweise belegten Zimmern mit zwei oder vier Betten zur Verfügung stünden.

1178 Plätze gegenwärtig in Oberhavel belegt

Insgesamt 1178 Plätze seien gegenwärtig von Geflüchteten belegt. Darunter gebe es allerdings auch 187 Personen, die angesichts ihres Aufenthaltsstatus als anerkannte Flüchtlinge oder ihres Einkommens keinen Anspruch auf eine Unterbringung hätten. Hinsichtlich der angekündigten Zahl von 700 Geflüchteten für 2022 würden folglich 300 bis 350 zusätzliche Plätze in Oberhavel benötigt, schlussfolgerte der Landrat.

Weitere Liegenschaften könnten ans Netz gehen

Dafür müssten einerseits die Zulegeplätze genutzt werden. Andererseits bestehe noch „die eine oder andere Möglichkeit, die ans Netz genommen werden kann“, sagte Weskamp mit Verweis auf Liegenschaften, die dafür in Anspruch genommen werden könnten. Im Laufe des Jahres werde man also, „wenn das so kommen sollte, auch darüber nachdenken müssen, ob und wie man zusätzliche Kapazitäten schafft“. Allerdings handele es sich um eine „nicht ganz triviale Aufgabe“, denn die Wohnungssituation sei „in Oberhavel flächendeckend sehr angespannt“. Wenn dann mehrere hundert Menschen zusätzlich auf den Wohnungsmarkt drängen, „wird die Situation nicht leichter“.

Von Helge Treichel