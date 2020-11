Landrat beantwortet Fragen zu Corona-Lage in Oberhavel

Oranienburg

Bauvorhaben, Preisvergaben, Sanierungsarbeiten – Landrat Ludger Weskamp ( SPD) gab in der Kreistagssitzung am Mittwochnachmittag (18. November) einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit der Kreisverwaltung. Die größte Aufmerksamkeit und die meisten Fragen der Abgeordneten richteten sich allerdings auf die Corona-Lage.

Gesundheitsamt zeitweise nicht erreichbar

Sie erhalte aus dem Schulbereich Rückmeldungen, wonach das Gesundheitsamt nicht zu erreichen sei und niemand ans Telefon gehe, sagte Elke Bär (Linke) und erkundigte sich nach den Gründen. „Ja, wir haben teilweise Probleme“, sagte der Landrat mit Blick auf die Hotline. Jede neue Regelung ziehe zahlreiche Anrufe nach sich, so die Erfahrung. Dies hänge mit den hohen Fallzahlen zusammen. Aus diesem Grund sei das Hotline-Team auf sieben bis acht Mitarbeiter aufgestockt worden. Insgesamt seien rund 60 Mitarbeitende mit der Corona-Lage befasst – davon 18 von der Bundeswehr. Bei allen bedankte sich Weskamp ausdrücklich.

„Wir haben massiv Personal aufgebaut“, sagte Weskamp. Dennoch könne nicht immer sichergestellt werden, das immer jemand erreichbar ist. Weskamp: „60 hört sich viel an, aber das gilt rund um die Uhr und für sieben Tage die Woche. “

Eigene Abstrichstelle soll Verfahren beschleunigen

Dass sich die Mitarbeiter zum Teil auch mit Zeitverzug bei Personen mit Risikokontakten melden, sei bedingt durch den Informationsfluss: Das Gesundheitsamt werde später informiert als die Leitungen der betroffenen Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Pflegeheime, auf die sich das Infektionsgeschehen derzeit konzentriere und die ihrerseits Informationen bereits weitergeben würden. Genau aus diesem Grund habe der Landkreis in Lehnitz eine eigene Abstrichstelle aufgebaut. Informationen über Positiv-Befunde kämen schneller im Gesundheitsamt an. Die Kapazität liege momentan bei 60 bis 100 Abstrichen am Tag. Am Nachmittag sei das Team überdies mobil unterwegs, um zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen Tests vorzunehmen.

Auf eine weitere Frage hin, erläuterte Weskamp, dass Testungen nur bei Personen vorgenommen werden, die vom Gesundheitsamt geschickt wurden. „Nur mal so vorbeizufahren, bringt also nichts“, betonte der Landrat. Hinsichtlich der veränderten Teststrategie, laut der nur noch Personen mit Krankheitssymptomen oder Menschen aus Risikogruppen mit direkten Risikobegegnungen getestet werden (Kategorie 1), folge der Landkreis der klaren Empfehlung des Robert-Koch-Instituts.

Frage zur Luftreinigung

Auf die Frage von Mario Müller ( CDU) zum möglichen Einsatz von Luftreinigungsgeräten verwies der Landrat auf die Sitzung des Bildungsausschusses am 30. November. Allerdings verfügten die weiterführenden Schulen über rund 600 Unterrichtsräume. Nur zehn Prozent davon seien schon von Hause aus mit Raumluftanlagen ausgestattet. Bei Stückpreisen von 3500 bis 4500 Euro pro Gerät bedeute das ein Finanzvolumen von drei bis dreienhalb Millionen Euro. Fördermittelrichtlinien dazu seien aktuell nicht bekannt. Und ein Vergabeverfahren werde „nicht kurzfristig“ sein. Im Bildungsausschuss würden die Eckdaten vorgestellt, um eine Strategie entwickeln zu können.

Wird es in Oberhavel ein Impfzentrum geben? Diese Frage richtete Uwe Klein ( SPD) an den Verwaltungschef. Nach ersten Überlegungen seitens des Landes solle es nur zwei Standorte geben – in Cottbus und Potsdam. Er halte dies jedoch für nicht ausreichend, sagte Weskamp. Er gehe davon aus, dass auch in Oberhavel eine Impfstation eingerichtet wird. Die Landeskonzeption dazu solle bis Mitte Dezember vorliegen.

