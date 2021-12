Landrat bestellt neuen Kreisbrandmeister für Oberhavel

Oberhavel

Gerd Ritter ist der neue Kreisbrandmeister in Oberhavel. Während der jüngsten Kreistagssitzung am Mittwoch erhielt der Zehdenicker seine Bestellungsurkunde und seine Schulterstücke aus den Händen von Landrat Ludger Weskamp. Auf die Stelle des stellvertretenden Kreisbrandmeisters, die Ritter seit 1. Juli 2018 inne hatte, rückt auf Vorschlag der Kreisverwaltung Uwe Protz aus Hennigsdorf nach. Auch er erhielt von Weskamp und dem zuständigen Dezernenten Matthias Rink seine Bestellungsurkunde und die Schulterstücke.

Gerd Ritter. Quelle: Uwe Halling

Beide Personalien waren erst am Vorabend bei einer Anhörung der Wehrführer des Landkreises beraten und befürwortet worden, informierte Ludger Weskamp im Rahmen seines obligatorischen Berichts im Kreistag. Die hauptamtliche Stelle des Kreisbrandmeisters sei zuvor klassisch ausgeschrieben worden, wobei sich Ritter unter den Bewerbern durchgesetzt habe.

Zurück in die „alte Heimat“

Vorgänger Steffen Malucha hatte sein neu geschaffenes Hauptamt im April 2017 angetreten – als Nachfolger von Frank Kliem, der im Jahr zuvor aus persönlichen Gründen aus der Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gebeten hatte. Malucha wiederum hatte aus privaten Gründen den Wunsch nach beruflicher Veränderung angezeigt. Er gehe „zurück in seine alte Heimat“ nach Egeln in Sachsen-Anhalt, nachdem er dort ein Arbeitsplatzangebot erhalten hatte, erläuterte der Landrat. Malucha arbeitete als Kreisbrandmeister sowie Sachbearbeiter im Katastrophenschutz für die Kreisverwaltung. Im Landratsamt tätig ist auch bereits Gerd Ritter, der bislang im Fachbereich Verkehr und Ordnung Sachbearbeiter für abwehrenden Brandschutz war und Malucha nach seinem Abschied zusammen mit Thomas Thielke vertreten hatte.

Zwölf Jahre lang Stadtwehrführer in Zehdenick

Gerd Ritter gehört überdies seit 1992 der freiwilligen Feuerwehr in Zehdenick an. Ab dem Jahr 2000 war er stellvertretender Stadtwehrführer, danach für zwei Amtsperioden, also insgesamt zwölf Jahre, Stadtwehrführer – bis zum Juli 2018. Er ist nach wie vor Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick.

Uwe Protz während einer Übung der Potsdamer Feuerwehr im Februar 2012. Quelle: Christel Köster

Uwe Protz hatte sein Amt als stellvertretender Stadtbrandmeister in Hennigsdorf im August vergangenen Jahres abgegeben, zusammen mit Stadtwehrführer Frank Dobratz. Seit März 2014 hatte Protz dieses Amt inne. Damit hatten beide den Weg frei gemacht für einen Generationswechsel in der Hennigsdorfer Wehrführung. Uwe Protz ist ein Feuerwehrmann, der seit 1986 in Leipzig, Hennigsdorf und zuletzt Potsdam hauptamtlich tätig war. Neben seiner Arbeit in der Landeshauptstadt ist der 57-jährige gebürtige Leipziger seit 1993 in Hennigsdorf auch ehrenamtlich bei der Feuerwehr tätig.

„Auf eine gute Zusammenarbeit!“, wünschte Weskamp abschließend.

Von Helge Treichel