Zahlreiche Anfragen von Eltern erreichten den Landkreis Oberhavel am Donnerstag zu den weiteren Regelungen der Kita-Notfallbetreuung. „Leider müssen wir bei diesem Thema alle Eltern noch um etwas Geduld bitten“, bedauert Landrat Ludger Weskamp, noch keine konkreten Auskünfte geben zu können. „Denn noch liegen uns keine Information der Landesregierung vor, welche Regelungen es geben soll oder welche zusätzlichen Berufsgruppen eventuell in die Notfallbetreuung aufgenommen werden sollen. Erst wenn wir das in den Händen halten, können wir allen Eltern eine verbindliche Auskunft geben.“ Die Brandenburger Landesregierung hat weitere Informationen für Freitag angekündigt. Alle aktuellen Informationen veröffentlicht der Landkreis umgehend auf seiner Homepage unter www.oberhavel.de. Klar ist schon jetzt, dass die Hotline für die Kita-Notfallbetreuung ab Montag, 20. April wieder geschalten sein wird. Der Landkreis strebt an, dass Personen, für deren Kinder die Teilnahme an der Notfallbetreuung bereits mit bewilligendem Bescheid bis zum 19. April gewährt wurde, keinen erneuten Antrag auf Gewährung einer Notfallbetreuung für die Zeit ab dem 20. Aprilstellen müssen.

168 Menschen positiv auf SARS CoV2-Virus getestet

Im Landkreis Oberhavel sind bisher 168 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden (Stand: 16. April 2020, 9 Uhr). Davon befinden sich 58 Personen in häuslicher Quarantäne, neun Personen müssen stationär behandelt werden. Fünf Personen sind verstorben. 96 Personen sind bereits geheilt. Entsprechend gibt es aktuell 67 COVID-19-Erkrankte im Landkreis. Erstmals seit Beginn der COVID-19-Pandemie sind damit in Oberhavel mehr Personen geheilt als erkrankt. 1.190 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 1.001 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 189 Personen steht das Testergebnis noch aus. Außerdem wurden 688 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Die COVID-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Oranienburg (31), Hohen Neuendorf (28), Hennigsdorf (26), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (17), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (8), Birkenwerder (6), Löwenberger Land (6), Leegebruch (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/ Havel und Kremmen gibt es keine gemeldeten COVID-19-Fälle. Auch eine Reinigungskraft einer Hennigsdorfer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber wurde positiv getestet.

