Landrat Ludger Weskamp hat am Donnerstag, 1. August 2018 der neuen Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes (RPA), Heike Schönke, die Ernennungsurkunde zur Kreisoberamtsrätin überreicht. Heike Schönke hat die Funktion seit 1. November 2018 inne. Sie folgt damit dem langjährigen Leiter Roland Klein, der in den Ruhestand gegangen ist.

Heike Schönke wurde 1965 in Oberhavel geboren, lebt in Leegebruch in einer Partnerschaft und hat drei erwachsene Kinder. Ihre Ausbildung absolvierte sie beim damaligen Rat des Kreises Oranienburg. Später qualifizierte sie sich im Fernstudium zur Diplom-Finanzwirtin (FH). Im Rechnungsprüfungsamt arbeitet sie seit 1991, seit 1994 war sie Stellvertreterin des Amtsleiters. Außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit denkt sie weniger an Zahlen –sie verbringt ihre Freizeit gern mit Islandpferden und in ihrem Garten.

„Ich arbeite sehr strukturiert, das ist im Rechnungsprüfungsamt äußerst hilfreich. Unsere hauptsächliche Aufgabe ist es, im Auftrag der Kommunalvertretungen die Jahresabschlüsse der Städte und Gemeinden sowie des Landkreises Oberhavel zu prüfen. Dabei stehen wir den Geprüften beratend zur Seite. Unser Ziel ist es, die notwendige Vertrauensgrundlage gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im Umgang mit Steuergeldern zu schaffen und zu wahren“, sagt Heike Schönke.

Rechnungsprüfungsamt übt Kontroll- und Schutzfunktion in Verwaltung aus

„Das Rechnungsprüfungsamt ist eine zentrale Organisationseinheit mit einer wichtigen Kontroll- und Schutzfunktion in der Verwaltung. Ich bin glücklich und zufrieden, mit Frau Schönke eine gewissenhafte und kompetente Mitarbeiterin in dieser Funktion zu wissen“, so Landrat Ludger Weskamp. „Ich freue mich auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Da in Oberhavel keine der kreisangehörigen Kommunen ein eigenes Rechnungsprüfungsamt besitzt, nimmt das RPA des Landkreises auch deren Aufgaben wahr. Das bedeutet, Heike Schönke und ihre 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prüfen pro Jahr die Abschlüsse von acht Städten, sechs Gemeinden, einem Amt und dessen fünf Gemeinden sowie den Kreishaushalt.

Im vergangenen Jahr stellte ihr Team die stattliche Bilanzsumme von 2.154.355.013 Euro auf den Prüfstand. Auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse erfolgen dann die Entlastungen der Hauptverwaltungsbeamten für die jeweiligen Haushaltsjahre.

Rechnungsprüfer genießen garantierte Unabhängigkeit

In Deutschland sind Rechnungsprüfungsämter auf zwei verschiedenen Verwaltungsebenen tätig: Die staatlichen Rechnungsprüfungsämter, die den 16 Landesrechnungshöfen zugeordnet sind sowie die kommunalen Rechnungsprüfungsämter auf Kreis- und Gemeindeverwaltungsebene. Grundsätzlich haben alle Rechnungsprüfungsämter die Aufgabe, das Verwaltungshandeln auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Dabei geht es um die gesamte Wirtschaftsführung der Kommune.

Rechtsstellung, Aufgaben und Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes als Pflichteinrichtung des Landkreises ergeben sich aus der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. Das RPA ist unmittelbar dem Kreistag unterstellt und nur gegenüber diesem verantwortlich. In Ausübung ihrer Prüfungstätigkeit genießen die Rechnungsprüfer eine in der Kommunalverfassung garantierte Unabhängigkeit und sind insoweit nicht an Weisungen gebunden. Der Kreistag, der Kreisausschuss und der Landrat haben das Recht, dem Rechnungsprüfungsamt Prüfungsaufträge zu erteilen.

