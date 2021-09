Landrat informiert Kreistag: Gesamtschule in Birkenwerder wird erweitert

Oranienburg

Die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder soll ausgebaut werden. Über dieses aktuelle Großprojekt informierte Landrat Ludger Weskamp (SPD) den Kreistag in dessen Sitzung am Mittwoch. Nach seinen Worten sollen 8,7 Millionen Euro investiert werden.

Ziel sei die Verbesserung der räumlichen Strukturen für die Schule einerseits und das zusätzliche Unterbringen der Kreismusikschule und der Volkshochschule andererseits.

31 neue Räume durch Sanierung und Ausbau

Das Altgebäude nach DDR-Standard-Bauweise solle saniert und ausgebaut werden., informierte Weskamp. Dabei würden 16 neue Großunterrichtsräume mit jeweils rund 70 Quadratmetern Größe geschaffen, außerdem weitere 15 Gruppenräume mit rund 36 Quadratmetern pro Raum. Die Fertigstellung des Projektes sei bis zum Juli 2023 anvisiert.

Oberschule Lehnitz entwickelt sich

Außerdem informierte der Landrat über die weitere Entwicklung der Oberschule in Lehnitz. Drei neue Klassen der Jahrgangsstufe sieben seien zum Schuljahresbeginn aufgenommen worden. Mit weiteren Investitionen werde das Gebäude weiter für den jährlich wachsenden Schulbetrieb fit gemacht.

Digitalpakt: Drei von zwölf Verfahren abgeschlossen

Auch beim Thema Digitalpackt für die Schulen hatte Weskamp umfangreiches Zahlenmaterial parat. Danach konnten bislang drei von insgesamt zwölf Vergabeverfahren abgeschlossen werden. Dabei wurden 1159 Tablets samt Zubehör, 87 Ladewagen und -koffer, 293 Dokumentenkameras und 31 interaktive Displays beschafft, konfiguriert und an die Schulen ausgeliefert. Zusätzlich seien 317 Notebooks bestellt worden. Die Lieferung werde dieser Tage erwartet.

Lieferung in den kommenden Tagen erwartet

Im Rahmen des Digitalpakts II – Sofortausstattungsprogramm Nr. 1 für Schulen – sei das Fördermittelverfahren abgeschlossen. Hier seien 123 Notebooks für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler beschafft worden. Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms Nr. 2 als ein reines Landes-Fördermittelprogramm sei bisher das Vergabeverfahren für 385 Convertibles – also Geräte, welche quasi Laptop und Tablet in einem sind – sowie für 24 weitere Ladewagen und -koffer abgeschlossen worden. Auch hier werde mit der Lieferung in den kommenden Tagen gerechnet. Verzögerungen hatte es aufgrund von mangelnden Container-Kapazitäten für den Transit gegeben. Weitere Vergaben, unter anderem für Tablets und Notebooks, würden gerade vorbereitet.

Fördersumme für Eduard-Maurer-OSZ

Im Rahmen der Projektförderung zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung erhalte das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum in Hennigsdorf außerdem 24 850 Euro für die Anschaffung von fünf interaktiven Displays, informierte Weskamp. Der entsprechende Zuwendungsbescheid aus dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg habe die Kreisverwaltung Anfang August erreicht.

Von Helge Treichel