Oberhavel

Für das Impfzentrum in Oranienburg kristallisiere sich ein Standort heraus. Darüber informierte Landrat Ludger Weskamp ( SPD) in der Fortsetzungssitzung des Kreistages am Mittwochabend. Dieser lasse sich jedoch noch nicht nennen, so der Landrat. Das hänge damit zusammen, dass sich nicht alle der in Frage kommenden Standorte in kreislichem Eigentum befänden. Da zu frühe Informationen den laufenden Vertragsverhandlungen nicht zuträglich seien, könne er keine näheren Angaben machen. Das Impfzentrum werde auf jeden Fall im I. Quartal 2021 zur Verfügung stehen, sicherte Weskamp zu. Dazu habe es bereits beunruhigte Anfragen gegeben. Der genaue Zeitpunkt hänge allerdings nicht zuletzt von der Freigabe des Impfstoffes ab. Aus dem Norden des Landkreises gäbe es inzwischen Anfragen, wie die Einwohner dort geimpft werden sollen, informierte Weskamp. Die Verwaltung arbeite daran, auch dort eine Impfstelle einzurichten. Ob das gelingt, „kann ich nicht zusagen“, so der Landrat. Zusagen könne er lediglich das diesbezügliche Bemühen der Verwaltung.

Landrat schätzt Lage als „sehr besorgniserregend“ ein

Der Inzidenzwert habe sich innerhalb der vergangenen sechs Wochen mehr als verdoppelt, die Zahl der Verstorbenen mehr als verdreifacht. „Wir registrieren zudem eine deutliche Zunahme der Belegung der Intensiv-Betten in unseren Kliniken. Die Situation ist sehr besorgniserregend und beschäftigt uns sehr“, sagte Weskamp.

Aktuell seien im Gesundheitsamt 116 Personen mit der Eindämmung der Pandemie befasst. Darunter seien auch 15 Angehörige der Bundeswehr. Der Landrat bedankte sich bei allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. Viele hätten ihre Belastungsgrenze erreicht und nicht selten auch überschritten. Gleichzeitig bedankte sich Ludger Weskamp bei den Einwohnern, welche die Maßnahmen durch ihr Verhalten unterstützen. Außerdem erneuerte er seinen Appell, sich auf unvermeidbare Kontakte zu beschränken.

Weskamp schildert persönliche Betroffenheit

Der Kritik von Seiten der AfD, der Landrat würde die Situation angesichts der lediglich 13 im Krankenhaus behandelten Patienten dramatisieren, reagierten mehrere Kreistagsabgeordnete ungehalten. Landrat Weskamp selbst schilderte einen Corona-Fall in seinem persönlichen Umfeld: Die Mutter einer guten Freundin sei innerhalb von drei Tagen verstorben. Das sei aus seiner Sicht „besorgniserregend genug“.

Von Helge Treichel