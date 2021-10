Landratskandidat Sebastian Busse (CDU): Darf er sich in Feuerwehr-Montur um das Amt bewerben?

Hennigsdorf

Es war nur ein Beitrag im Facebook-Forum „Hennigsdorf verbindet“. Udo Hoffmann, seines Zeichens Co-Chef des Hennigsdorfer SPD-Ortsvereins, hatte das Wahlplakat von Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse am Oberjägerweg in Nieder Neuendorf fotografiert. Garniert war der Beitrag mit dem flapsigen Satz: „Na, wenn das fairer Wahlkampf ist.“ Damit spielte Hoffmann auf das Motiv selbst an: Busse posiert in Feuerwehruniform vor einem Löschfahrzeug, im Hintergrund sind Kameraden zu sehen. Das Pikante daran: Es handelt sich um ein Plakat für den Landratswahlkampf – und Sebastian Busse geht für die Christdemokraten ins Rennen um die Nachfolge von Ludger Weskamp (SPD).

Daraufhin entbrannte im sozialen Netzwerk eine Debatte über die Frage, ob Sebastian Busse sein Ehrenamt als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, das er in Staffelde innehat, für Wahlkampfzwecke nutzen darf. SPD-Chef Udo Hoffmann selbst, der den Beitrag gepostet hatte, will sich auf MAZ-Anfrage zu der Sache nicht noch mal äußern. Er verweist nur darauf, dass er den Post als Privatperson gemacht hat. In einem Kommentar unter dem Foto schreibt er allerdings: „Uniform und Wahlkampf passen nicht zusammen.“

Der SPD-Kandidat bleibt gelassen

Kathrin Willemsen, die für die Linke im Kreistag sitzt, schreibt indes: „Das Feuerwehrauto gehört dem Landkreis oder der Kommune. Das zum Posieren zu nutzen, halte ich für problematisch.“ Und in einem weiteren Kommentar fragt sie rhetorisch: „Können Sie einfach mal so für ein Fotoshooting ein Feuerwehrfahrzeug einer Kommune nutzen? Oder ich?“

Alexander Tönnies, SPD-Kandidat für die Wahl und damit Busses Konkurrent, sieht die Sache dagegen relativ entspannt. Er könne das nicht verurteilen. Tönnies wisse, dass solche Dinge sehr schnell als Angriffsfläche gegen Kandidaten genutzt werden könnten und wie schnell einem dabei Schlechtes unterstellt werde. „So, wie ich Herrn Busse kennengelernt habe, liegt es ihm sicherlich fern, sich einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen zu wollen. Aus der ,Ferne’ kann ich nur schwer beurteilen, ob das in Ordnung ist“, erklärt der Sozialdemokrat. Das könnten die Stadtverordneten von Kremmen und deren Vorsitzende als „Vorgesetzte“ am besten bewerten, so der SPD-Kandidat.

Frank Bommert nimmt Sebastian Busse in Schutz

Direkt in den Wahlkampf eingestiegen ist dagegen der Landratskandidat der Grünen, Clemens Rostock. „Einige finden es eben nicht gut die lebenswichtige Technik für Wahlkampfzwecke rauszuholen“, schrieb er in der Facebook-Diskussion. „Wäre halt dämlich, wenn beim Wahlkampfshooting was kaputt ginge, was dann beim nächsten Einsatz fehlt. Interessanter fände ich ja, was Herr Busse als Landrat vorhat, welche Werte ihn leiten und mit wem er zusammen arbeiten will. Ich finde das Plakat eher nichtssagend“, so Rostock weiter.

Für diese Aussage gab es nicht nur unter den Diskutierenden Kritik, es schaltete sich auch Frank Bommert, der Vorsitzende der CDU in Oberhavel ein. „Busse ist Feuerwehrmann, und das seit 2013, das wichtigste freiwillige Ehrenamt“, so Bommert in seinem Statement. „Eine Pflichtaufgabe der Kommunen, diese wird von Leuten in ihrer Freizeit ausgeübt, ein Hobby das Leben schützt und rettet.“ Er frage sich, warum sich an diesem Bild, dem Plakat einige Leute reiben würden. „Es ist einer von 38 000 Ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Brandenburg, einer von denjenigen ,die in Ihrer Freizeit mit Leib und Leben andere Menschen schützen.“ Auf diesem Bild sehe man Sebastian Busse wie er ist, „es ist keine Erfindung oder eine kurzfristige Werbestrategie, das ist Sebastian Busse seit 2013, das lebt er.“

Sebastian Busse sieht in der Debatte „viel Neid“

So äußert sich auf MAZ-Nachfrage auch Sebastian Busse selbst. In welchem Rahmen und wann das Foto entstanden ist, wollte er nicht sagen. Es sei aber von einem Fotografen gemacht. Auch bei der Bürgermeisterwahl 2016 habe es ein ähnliches Motiv gegeben. „Ich bin seit mehr als acht Jahren aktiver Feuerwehrmann“, sagt er. Tatsächlich ist Busse auch bei Einsätzen der Staffelder Feuerwehr mit dabei, wenn es die Zeit zulässt. „Ich bin auch 25 Jahre aktiver Fußballtrainer.“ Deshalb sei auch ein weiteres entsprechendes Bild entstanden. „Das bin ich“, stellt der Staffelder klar. Leider sei bei dieser Debatte sehr viel Neid herauszuhören. Das finde er nicht gut, da bekomme er Bauchschmerzen. Man könne ihn in den kommenden Wochen auch selber fragen, welche Bedeutung die Feuerwehr oder auch der Fußballverein in seinem Leben habe.

Das Neutralitätsgebot betrifft den verfassungsrechtlichen Grundsatz der freien Wahl: Demnach muss der Wähler in einem freien und offenen Prozess der Meinungsbildung ohne jede Beeinflussung von unter anderem staatlicher Seite zur einer eigenen Wahlentscheidung finden können, erklärt Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung. Im Grundgesetz heißt es: „In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muss das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.“

Es gab auch schon vergleichbare Fälle – mit unterschiedlichen Konsequenzen

Unzulässig sei demnach auf Wahlplakaten nach allgemeiner Auffassung und Rechtsprechung eine Darstellung in amtlicher Funktion, etwa des Bürgermeisters. Abzugrenzen sei die „Amtlichkeit“ vom Ehrenamt. Hierbei handele der Bürgermeister als ehrenamtliche Person, losgelöst von seiner hauptamtlichen Funktion – erkennbar beispielsweise durch das Tragen der Uniform. „Dass er nach wie vor auch als Bürgermeister zu erkennen ist, darf ihm nicht zum Nachteil gereicht werden“, erklärt Ivonne Pelz weiter.

Schon mehrfach gab es Ärger, weil CDU-Kandidaten in verschiedenen Wahlkämpfen mit der Feuerwehr für sich warben. Die Bewertungen waren teilweise unterschiedlich. 2016 in Rödermark in Hessen gab es keine Beanstandungen, die Begründung war ähnlich wie im aktuellen Statement des Landkreises. In Zweibrücken in Rheinland-Pfalz wurden 2019 dagegen entsprechende Plakate verboten.

Von Marco Paetzel und Robert Tiesler