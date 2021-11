Landratskandidat Vasco Piehl (AfD): In den Wäldern Oberhavels fühlt er sich wohl

Nassenheide

Vasco Piehl fühlt sich in den Wäldern des Kreises wohl – schon von Berufs wegen. „Ich bin seit sechs Jahren der Förster im Landkreis“, sagt der in Dresden geborene Landratskandidat der AfD. Auch sein Grundstück hat er im Grünen. Vasco Piehl ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt mit seiner Familie in Nassenheide. Mit den Kindern baut er Lego, zimmert viel aus Holz zusammen – etwa den Carport. Kürzlich hat Piehl auch sein Moped wieder auf dem Schuppen geholt, wegen der hohen Spritpreise. „Und nachhaltiger ist es auch“, sagt der Förster, der nach dem Seefahrer Vasco da Gama benannt wurde – als Spitze seiner Eltern gegen das DDR-Regime.

Die Liebe zum Forst hat auch mit seiner Lebensgeschichte zu tun. Mitte der 1990er-Jahre wurde Vasco Piehl als Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums von berüchtigten Oranienburger Skinheads bedroht. Von Lehrern bekam er damals wenig Hilfe. „Das war eine Zeit lang ein richtiger Spießrutenlauf. Das hat mich auch in den Wald getrieben. Da war ich alleine und sicher“, sagt der 41-Jährige. Diese Erfahrung habe ihn geprägt.

Weder rechts, noch links

Dass Vasco Piehl mit dieser Geschichte ausgerechnet in die AfD eingetreten ist, die in Brandenburg als Rechtsextremismus-Verdachtsfall geführt wird, ist für ihn kein Widerspruch. Er habe sich schließlich nie als links oder rechts eingestuft. „Mit meiner Vorgeschichte wäre ich sonst gar nicht in die Partei eingetreten“, sagt Piehl mit Verweis auf die Skinhead-Geschichte. Dennoch habe er sich vor wichtigen Personen in seinem Leben stundenlang rechtfertigen müssen. „Ich konnte aber immer glaubhaft versichern, dass ich nicht der böse Nazi bin, den man in der AfD vermutet.“

Was das Dritte Reich angeht, so habe Vasco Piehl nicht in jener Zeit gelebt. Zum Thema Kollektivschuld erklärt er, er habe nichts gemacht. „Ich habe auch kein schlechtes Gewissen wegen dem, was andere in der Vergangenheit irgendwann mal getan haben“, so der 41-Jährige, der in der Löwenberger Gemeindevertretung sitzt. „Ich will es nicht vergessen, aber auch nicht jeden Tag präsentiert bekommen.“ Doch er sei angesichts der Coronakrise nicht mehr verwundert, wie das Ganze habe stattfinden können. „Grundrechte wurden mal eingeführt, damit niemals irgendjemand kommt, der sie abschaffen kann. Jetzt habe ich Angst bekommen, weil man sie doch einschränken kann“, so der AfD-Mann, der in der Willkür eine Gefahr sehe.

Piehl muss noch Plakate aufhängen

Der Wahlkampf indes ist gerade so richtig angelaufen, es folgen noch einige Diskussionsveranstaltungen – auch das Plakatekleben nimmt noch einige Zeit in Anspruch. „Wir haben aber weniger Plakate als SPD und CDU“, erklärt Vasco Piehl. Er freut sich, dass seine Partei ihn zur Kandidatur aufgestellt hat. „Ich will mein Bestes geben und meinen Beitrag leisten, dass unsere Gesellschaft besser wird für unsere Kinder“, sagt der Familienvater, der auch Jäger ist.

Wenn es nicht klappt mit dem Sieg bei der Landratswahl, hofft er darauf, seinen Job als Förster behalten zu können. „Ich sehe da noch viel Entwicklungspotenzial“, sagt der Nassenheider. Wenn er nicht Landrat werde, habe er damit auch kein Problem.

Von Marco Paetzel