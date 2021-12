Landratswahl 2021: Bündnis 90/Die Grünen unterstützen SPD-Kandidat Alexander Tönnies

Oberhavel

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen Oberhavel ruft dazu auf, in der Stichwahl am 12. Dezember 2021 den Kandidaten der SPD, Alexander Tönnies, zum neuen Landrat zu wählen. „Uns Bündnisgrünen war es immer ein Anliegen, dass die Wahl des Landrats durch die Wählerinnen und Wähler und nicht durch den Kreistag erfolgt. Um unseren Wählerinnen und Wählern eine Empfehlung zu geben, haben wir Gespräche mit SPD und CDU geführt. Im Ergebnis sahen wir mehr Gemeinsamkeiten mit der SPD. Mit Herrn Tönnies verbinden wir die Hoffnung auf einen offeneren Stil in der Verwaltung. Gleichzeitig konnten wir konkrete Punkte festhalten, die wir mit der SPD gemeinsam angehen möchten“, so Ingrid Hüchtker, Sprecherin der Bündnisgrünen in Oberhavel.

Clemens Rostock begründet Unterstützung

Clemens Rostock, der bündnisgrüne Landratskandidat, ergänzt: „Im Verkehrsbereich haben wir uns darauf verständigt, dass 2022 ein kreisliches Radverkehrskonzept vorgelegt wird und beim Busverkehr bis 2026 über die im Nahverkehrsplan bereits vorgesehenen Angebotsverbesserungen hinaus 100 000 zusätzliche Fahrplankilometer angeboten werden sollen. Im sozialen Bereich haben wir festgehalten, dass bei den kreislichen Unternehmen, wie AWU, OVG und Oberhavel Kliniken, die Arbeitsbedingungen und Bezahlung weiter verbessert werden soll, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Bei der Planung der Schulstandorte wollen wir stärker die Bedarfe mit den angrenzenden Landkreisen besprechen, um z.B. einen Oberschulstandort Fürstenberg nicht von vorn herein aufgrund einer zu geringen Zahl an Oberhaveler Schüler auszuschließen. Schließlich haben wir uns darauf verständigt, dass sich der Haushalt an Kennzahlen orientieren soll, die aus einer Strategie abgeleitet werden, die auch Nachhaltigkeitsziele beinhaltet. Gemeinsam mit den Schulen wollen wir eine Digitalisierungsstrategie entwickeln und das IT-Kompetenzzentrum des Kreises weiterentwickeln, um die Chancen zu nutzen und die nötige Unterstützung bieten zu können.“

Landratskandidat Alexander Tönnies begrüßt Unterstützung

Beim Landratskandidaten Alexander Tönnies kommt die Grünenempfehlung gut an: „Ich freue mich und bin sehr dankbar, dass mich nun auch die Bündnisgrünen unterstützen. Auch ich möchte, dass die Entscheidung über den neuen Landrat in der Direktwahl fällt. Weil für mich in der Politik immer das Verbindende im Vordergrund steht, möchte ich die Unterstützung der verschiedenen Parteien nutzen, um nach einer erfolgreichen Wahl zu einem neuen Miteinander in der Politik unseres Landkreises zu finden.“

Von MAZonline