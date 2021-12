Landratswahl: Alexander Tönnies (SPD) hat die Nase vorn, aber der Kreistag entscheidet

Oberhavel

Die Entscheidung, wer neuer Landrat in Oberhavel wird, ist erneut vertagt. Zwar erhielt Alexander Tönnies (SPD) am Sonntag bei der Stichwahl gegen Sebastian Busse (CDU) mit 64,3 Prozent mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen (24 964) , doch umfasste diese Mehrheit nicht mindestens 15 Prozent – also 27 284 Stimmen – der Wahlberechtigten im Landkreis (Quorum). „Zweimal die Wahl gewonnen und trotzdem nicht gewählt“, war die erste Reaktion von Alexander Tönnies.

Freude und Trauer sind bei Tönnies vereint

„Ich freue mich natürlich“, so der 50-Jährige, „dass ich zweimal deutlich vorne gelegen habe. Traurig bin ich darüber, dass ich trotz der Zwei-Drittel-Mehrheit nicht gewählt wurde. Wir sprechen nun zuerst mit allen Kreistagsfraktionen, die uns unterstützt haben - und danach mit allen anderen demokratischen Fraktionen. Und: Na klar werde ich auch im Kreistag kandidieren.“ Alexander Tönnies hatte am Sonntag die Ergebnisse der Auszählung im italienischen Restaurant „L’Oasi“ unweit des Oranienburger Schlosses verfolgt.

Die Stimmung bei der CDU-Wahlparty auf dem Spargelhof in Kremmen war eher ruhig. Landratskandidat Sebastian Busse, der Tönnies gratulierte, war vor allem enttäuscht von der niedrigen Wahlbeteiligung. „Schade, dass man es nicht geschafft hat, die Leute noch mal zu motivieren“, sagte er. Das sei traurig, „auch für uns als Kandidaten“ und für den Aufwand, der betrieben werde. Ein Stückweit verantwortlich dafür macht er auch die bisherigen Landräte in Oberhavel. „Sie haben es nicht geschafft, Transparenz zu zeigen.“ Es sei ihnen nicht gelungen, klar zu machen, wieso es wichtig sei, den Landrat zu wählen und was dessen Aufgaben seien.

Ob Busse nochmal antritt, ist ungewiss

Ob Busse auch bei einer Landratswahl im Kreistag noch mal antreten werde, könne er noch nicht sagen. Das wolle er mit seinem Team besprechen. Selbst in Kremmen lag er, der dort Bürgermeister ist, hinter Tönnies. Doch Busse nahm es mit Humor. Die Kremmener wüssten, was sie an ihm haben, das mache ihn auch stolz. Noch vor Weihnachten wolle er erst mal ein paar Tage Urlaub machen.

„Es freut mich sehr, dass Alexander Tönnies zwei Drittel der Stimmen erhalten hat“, sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD). „Schade ist, dass die Menschen in Oberhavel die Chance zur Direktwahl des neuen Landrates nicht genutzt haben. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich am 1. Januar eine Amtsübergabe hätte machen können. Deshalb erwarte ich, dass zum Jahresbeginn die Neuausschreibung erfolgt und im spätestens im März die endgültige Entscheidung fällt.“

Bei der Wahl vor zwei Wochen hatte Alexander Tönnies die meisten Stimmen geholt

Seit 8 Uhr waren am 3. Advent, die rund 200 Wahllokale in Oberhavel geöffnet. Rund 182 000 Wahlberechtigte konnten bis um 18 Uhr ihre Stimme für den neuen Landrat abgeben. Der Chefposten in der Kreisverwaltung wird für die kommenden acht Jahre gewählt. Alexander Tönnies, Beigeordneter der Stadt Hohen Neuendorf, hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 39,6 Prozent der Stimmen erzielt, Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse war auf 26,4 Prozent gekommen. Nun muss also der Kreistag im März entscheiden, wer neuer Landrat in Oberhavel wird.

