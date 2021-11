Oberhavel

Vasco Piehl will als Landratskandidat der Alternative für Deutschland (AfD) die Nachfolge von Amtsinhaber Ludger Weskamp antreten. Der 41-Jährige hat politische Erfahrung in der Gemeindevertreterversammlung des Löwenberger Landes gesammelt und arbeitet als Förster für die Kreisverwaltung Oberhavel. Der Job, so Piehl, habe mit Umwelt und Wirtschaft zu tun und darauf wolle er sich auch als Landrat konzentrieren: „die regionale Nachhaltigkeit zu fördern und zu stärken“. Außerdem sei ihm besonders wichtig, die Schulwege für die Kinder zu verkürzen.

Die größten Herausforderungen der kommenden Jahre sieht er in den Themenfeldern Energieversorgung und Energiesicherheit. Vasco Piehl ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt mit seiner Familie in Nassenheide. Mit den Kindern baut er Lego, zimmert viel aus Holz zusammen – zuletzt beispielsweise den Carport. Benannt wurde er von seinen Eltern nach dem portugiesischen Seefahrer Vasco da Gama – als Spitze gegen das DDR-Regime.

So hat Vasco Piehl auf die Fragen innerhalb der vorgegebenen 40 Sekunden geantwortet:

1. Es gibt viele Themen, und viele Aufgaben stehen an. Meine ersten Schwerpunkte neben einer Vorstellungsrunde wären Corona und die Afrikanische Schweinepest, die immer näher rückt. Bei beiden Krankheiten erwarte ich die meisten akuten Probleme.

2. Der Landkreis hat vor allem die Möglichkeit, mehr Testzentren insbesondere im Norden zu schaffen. Es kann nicht sein, dass die Menschen, die dort leben, nach Hennigsdorf oder Oranienburg fahren müssen.

3. Noch mehr Straßen zu bauen, dass geht im Landkreis kaum. Ich würde gerne erweitern, was mein Vorredner Alexander Tönnies sagte. Wir brauchen mehr Ansiedlungen im Norden des Landkreises, dass Leute dort Arbeit finden und der Verkehr zu den Stoßzeiten auch in diese Richtung fließt. Das würde die Region stärken und gleichzeitig die Straßen entlasten.

4. In erster Linie könnte man fortsetzen, was die Kreisverwaltung unter Karl-Heinz Schröter begonnen hat: den Kauf von mehr Waldflächen. Für mich als Förster ist das ein guter Weg.

5. Ich bin da etwas skeptischer als meine Vorredner Sebastian Busse und Clemens Rostock. Denn ich denke, dass die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise jetzt noch nicht zu sehen sind. Also ist weiter Sparsamkeit geboten. Zudem ist der nächste Haushalt auf die Dauer von zwei Jahren angelegt. Das gibt dem neuen Landrat zum einen Zeit, sich einzuarbeiten. Und zum anderen sieht man dann schon genauer, welche Folgen die Pandemie hinterlassen hat.

6. Dass man Menschen auch als Menschen behandelt, steht außer Frage. Ansonsten ist die Meinung der AfD bekannt. Für uns sind das Gäste, die in ihre Heimatländer zurückkehren werden. Eine dezentrale Unterbringung, wie sie gefordert wird, sehe ich eher als schwierig an. Grund ist der große Mangel an Wohnraum, vor allem an bezahlbarem. Was die Frage nach Arbeit und Freizeitgestaltung etwa in Vereinen angeht, ist das für mich alles ok – aber wie gesagt, handelt es sich um Gäste.

7. Ja, dass sehe ich. Kurz gesagt sind im Norden die Flächen und im Süden das Geld. Was bedeutet, dass im Norden auch der Schwerpunkt liegen wird, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Davon kann die Region profitieren. Mit der so gewonnenen Energie werden dann im Südkreis die Elektroautos fahren.

8. Die Frage impliziert es schon – der Norden sieht sich selbst als Tourismusregion. Das ist natürlich schön für Anbieter von Urlaubsmöglichkeiten, aber das sind nun mal nicht alle Menschen dort. Es muss mehr geben im Norden des Landkreises.

9. Hier möchte ich mich den Vorrednern anschließen und die Frage nach der Oberschule in Fürstenberg bejahen. Ob darüber hinaus noch mehr Schulen gebraucht werden, hängt von einem anderen Faktor ab. Je mehr Schulen ich habe, desto mehr Lehrer brauche ich auch. Und das ist in Brandenburg schon immer ein Problem.

10. In acht Jahren will ich eine regionale Nachhaltigkeit geschaffen haben. Eine, bei der die vorhandenen Flächen mittels Land- und Energiewirtschaft bewirtschaftet werden. Ich möchte weiteren Zuzug ermöglichen, aber bei der Ausweisung von Baugebieten auch die Grundwasserspindel im Auge behalten. Nicht, dass irgendwann das Wasser für Menschen und Tiere fehlt.

11. In solchen Fragen bin ich sehr liberal und meine, dass attraktive Arbeitgeber immer auch Personal finden werden. Als Landkreis kann ich Möglichkeiten schaffen, die Arbeitgeber und Auszubildenden und Arbeitnehmer zusammen zu bringen, wie es auf Messen schon geschieht. Dass könnte man noch mehr auf digitalen Wegen voranbringen.

12. Hier wurde vieles schon gesagt. Ergänzend möchte ich anmerken, dass es oft nicht am Geld liegt. Viel mehr sind es die Arbeitsbedingungen, die nicht gut sind. Zudem wächst der bürokratische Aufwand. Hier sollte man gegensteuern.

Von Björn Bethe