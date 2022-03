Landratswahl Oberhavel: Fällt die Entscheidung erst im April?

Wer wird neuer Landrat in Oberhavel und damit Nachfolger des zum Jahresende 2021 freiwillig aus dem Amt geschiedenen Ludger Weskamp. Diese Frage konnte in zwei Wahlgängen nicht beantwortet werden, da jeweils das erforderliche Quorum nicht erreicht. Nun soll am 16. März der Kreistag entscheiden doch auch das scheint noch nicht in Stein gemeißelt zu sein. Womöglich fällt eine Entscheidung erst im April.