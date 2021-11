Juan Carlos Risso stammt aus Argentinien, hat aber schon viele Jahre die deutsche Staatsbürgerschaft und geht regelmäßig wählen. Der 59-Jährige ist eine Woche vor dem Mauerfall nach Berlin gekommen. Eigentlich wollte er nur sechs Monate bleiben, daraus sind inzwischen 30 Jahre geworden. Inzwischen ist er Geschäftsführer des Gutshofladens in Liebenberg. „Ich möchte gern mitbestimmen, wie sich die Region hier entwickelt“, meint er. Schließlich arbeite er hier und werde dies auch weiterhin bis zur Rente tun. Wer heute in Liebenberg wählt oder am Gutshofladen an der B 167 vorbeikommt, kann bei Juan Carlos Risso gerne einen Kaffee trinken oder im Laden nach einem Weihnachtsgeschenk stöbern.