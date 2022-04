Landratswahl in Oberhavel: Alexander Tönnies nimmt Wahl im Kreistag an

Oranienburg

Der neue Oberhavel-Landrat heißt Alexander Tönnies und wird erneut von der SPD gestellt. Dieses Wahlergebnis ist am Mittwoch während der Kreistagssitzung in der Sporthalle des Louise-Henriette-Gymnasiums in Oranienburg vom Kreistagsvorsitzenden Wolfgang Krüger (CDU) offiziell verkündet worden.

Absolute Mehrheit per Briefwahl im Kreistag Oberhavel

37 der insgesamt 56 Kreistagsmitglieder hatten per Briefwahl für den 50-Jährigen gestimmt. Für die absolute Mehrheit hätten bereits 29 Stimmen ausgereicht.

Drei Kandidaten hatten nach der Vorstellungsrunde im Kreistag und dem Rückzug der Kandidatur von Ines Haußmann aus Oranienburg schlussendlich noch zur Wahl gestanden. Neben Tönnies waren das Michael Krauße, der vier Stimmen bekam, und Peter Zeitler, der drei Stimmen erhielt. Das ergibt in Summe lediglich 44 Stimmen, fünf weitere Kreistagsmitglieder hatten sich bei der Briefwahl ihrer Stimme enthalten. Dem Wahlvorstand, der am Montag ab 16 Uhr unter dem Vorsitz des Fraktionslosen Karl-Dietmar Plentz getagt hatte, lagen 53 Wahlbriefe vor. Davon wurden vier zurückgestellt, informierte Krüger. Folglich seien 49 Wahlbriefe mit ebenso vielen gültigen Stimmen zur Auszählung zugelassen worden.

Glückwünsche vom Kreistagsvorsitzenden Wolfgang Krüger

Der Kreistagsvorsitzende beglückwünschte Alexander Tönnies zu seiner Wahl. „Es liegen vielfältige Aufgaben vor ihm, um Oberhavel für die kommenden Jahre zukunftsfähig zu gestalten“, so Krüger. Er wünsche dem neuen Verwaltungschef dafür gutes Gelingen und eine glückliche Hand bei seinen Entscheidungen. „Der Kreistag Oberhavels wird ihn dabei nach Kräften unterstützen“, sicherte der Kreistagsvorsitzende zu.

Dr. Wolfgang Krüger (r.) gratuliert Alexander Tönnies. Quelle: Helge Treichel

Oberhavels amtierender Landrat Egmont Hamelow (CDU) schloss sich den guten Wünschen an: „Ich wünsche Alexander Tönnies in seinem neuen Amt viel Freude, für sein verantwortungsvolles Amt viel Glück und Erfolg, nie nachlassende Tatkraft sowie Mut beim Anpacken neuer Aufgaben.“ Tönnies könne sich der vollen Unterstützung der Kreisverwaltung gewiss sein.

Professionell durch die Übergangszeit manövriert

Wolfgang Krüger dankte zudem dem Ersten Beigeordneten für seinen Einsatz während der 14-wöchigen Vakanz des Postens: „Der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow und die Dezernentin und Dezernenten des Landkreises haben die Kreisverwaltung mit großem Einsatz und hoher Professionalität durch die Übergangszeit der Wahlen manövriert“, sagte Krüger. Auch die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung seien motiviert und engagiert für die Bürgerinnen und Bürger Oberhavels da gewesen. In besonderer Weise gelte das im Umgang mit den aus der Ukraine geflüchteten Menschen. Krüger: „Ich danke ihnen dafür sehr und blicke mit großer Freude und Vertrauen auf die kommende Zeit.“

Egmont Hamelow (M.) gratuliert seinem neuen Chef. Quelle: Helge Treichel

„Ich nehme die Wahl an und danke für Ihr Vertrauen“, sagte Alexander Tönnies. Mit einer „Mischung aus Freude und einer gewissen Erleichterung“ beschreibt er seine Gefühle am Mittwochmorgen im Gespräch mit der MAZ. „Ich danke allen, die mich im Wahlkampf und in der ganzen Zeit bis zur Wahl so tatkräftig und auch mit ihren Stimmen unterstützt haben“, sagt Tönnies. Er freue sich auf die wundervolle Arbeit als Landrat. Gleichzeitig habe er großen Respekt vor dieser Aufgabe. „Als Mannschaftssportler weiß ich aber, dass wir im Team alle Herausforderungen für unseren Landkreis meistern werden“, so der künftige Landrat.

Ernennung in drei Wochen vorgesehen

Seine Ernennungsurkunde soll Tönnies in drei Wochen erhalten, in der Kreistagssitzung am 27. April im Kreistagssaal. Die Frist ist gedacht für denkbare Einsprüche. Mit diesem formalen Akt ende auch Kraft Gesetzes seine Tätigkeit als Beigeordneter der Stadt Hohen Neuendorf, sagte Tönnies. Eine Verabschiedung sei am 26. April im Hohen Neuendorfer Rathaus geplant. Außerdem habe er vor, sich in der Stadtverordnetenversammlung am 28. April zu verabschieden, sagte er im MAZ-Gespräch.

Alexander Tönnies vor Beginn der Kreistagssitzung, bei der zwölf Mitglieder digital zugeschaltet waren. Quelle: Helge Treichel

„Unser Kandidat wurde mit einer deutlichen absoluten Mehrheit von 37 Stimmen zum neuen Landrat gewählt. Damit haben die Abgeordneten des Kreistags ebenso deutlich für Alexander Tönnies votiert, wie zuvor die Wählerinnen und Wähler in Oberhavel“, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Unterbezirks Oberhavel zur Wahl. Dessen Vorsitzender Benjamin Grimm zeigt sich „froh und stolz, dass unser Oberhavel auch weiterhin von einem sozialdemokratischen Landrat geführt werden wird“. Das sei „die beste Garantie dafür, dass unser Landkreis stark und sozial bleibt“, so Grimm.

Der dritte Anlauf ins Amt glückt

Bei der Stichwahl gegen Sebastian Busse (CDU) im vergangenen Dezember hatte Alexander Tönnies mit 64,3 Prozent zwar mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen (24 964) auf sich vereinigen können, jedoch entsprach diese Mehrheit nicht mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten im Landkreis. Dieses Quorum wäre erst mit 27 284 Wählerstimmen erreicht gewesen. „Zweimal die Wahl gewonnen und trotzdem nicht gewählt“, war seinerzeit die erste und etwas enttäuschte Reaktion von Alexander Tönnies. Der dritte Anlauf ins Amt ist ihm nun gelungen.

Von Helge Treichel