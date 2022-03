Landratswahl in Oberhavel: Briefwahl ist inzwischen wahrscheinlich

Oberhavel

Nach Stand von Montagabend tagt der Kreistag Oberhavel an diesem Mittwoch, 16. März (Beginn: 16 Uhr in der Sporthalle des Louise-Henriette-Gymnasiums), nicht vollständig in Präsenz, weshalb eine Wahl des neuen Landrates oder der neuen Landrätin an diesem Abend unwahrscheinlich ist. „Wir bereiten uns auf eine Hybridsitzung und auf eine Briefwahl vor“, informierte Kreissprecherin Constanze Gatzke auf MAZ-Nachfrage. Inzwischen lägen dem Kreistagsbüro vier Anträge auf eine Hybridsitzung vor.

Aber: Noch nicht zu 100 Prozent sicher

Aber zu 100 Prozent sicher sei dieses Prozedere dennoch nicht, schränkte die Pressesprecherin ein: „Es ist immer noch ein Wunder möglich, sodass doch noch gewählt werden kann“, sagte sie. Das betrifft zum Beispiel den Fall, dass die Kreistagsabgeordneten, die sich per digitaler Liveschaltung an der Sitzung beteiligen wollen, doch noch persönlich erscheinen oder sich noch komplett abmelden, weil ihnen auch eine digitale Teilnahme nicht möglich ist. Das jedoch werde sich faktisch erst unmittelbar vor Beginn der Sitzung beziehungsweise des betreffenden Tagesordnungspunktes entscheiden.

Unterdessen haben von den insgesamt 30 Bewerberinnen und Bewerbern auf die Führungsposition im Landratsamt insgesamt drei ihre Teilnahme an der Kreistagssitzung am Mittwoch abgesagt, informierte Constanze Gatzke auf Nachfrage. Einige Kandidaten-Antworten hätten allerdings im Kreistagsbüro am Montagabend auch noch ausgestanden.

Wahlsieger verpasste Mindestanzahl gültiger Stimmen

Damit bleibt es also voraussichtlich noch einige Zeit spannend in der Frage, wer neuer Landrat oder neue Landrätin in Oberhavel und damit Nachfolger des zum Jahresende 2021 freiwillig aus dem Amt geschiedenen Ludger Weskamp (SPD) wird. Diese Frage hatte in zwei Urnengängen nicht beantwortet werden, da jeweils das erforderliche Quorum nicht erreicht wurde. Das Quorum beschreibt die Mindestanzahl an Stimmen, die von den Wahlberechtigten in Oberhavel abgegeben werden müssen, damit eine Wahl ihre Gültigkeit erlangt. Weil Wahlsieger Alexander Tönnies (SPD) im Dezember die Mindeststimmenzahl verpasste, muss nach einer Ausschreibung nun der Kreistag entscheiden.

Hamelow amtiert weiter als Landrat

Kommt es zu einer Briefwahl, könnte diese voraussichtlich frühestens Anfang April ausgewertet werden. Bis dahin wird weiterhin der bisherige Vizelandrat Egmont Hamelow (CDU) die Geschäfte der Kreisverwaltung Oberhavel leiten.

Von Helge Treichel