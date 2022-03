Landratswahl in Oberhavel: Gute Chancen für Alexander Tönnies

Oranienburg

Viele Kreistagsmitglieder und nicht zuletzt ihr Vorsitzender Wolfgang Krüger hatten eine zähe und eher langweilige Sitzung erwartet, als sich die 24 Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Landrates Oberhavel am Mittwoch jeweils fünf Minuten lang vor dem versammelten Plenum vorstellten. „Das Gegenteil war der Fall“, gestand Heiner Klemp (B90/Grüne). Alle seien „interessant und hörenswert“ gewesen. Man habe einen „bunten, gemischten Blumenstrauß von Erfahrungen“ auf sich einwirken lassen können, stellte CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Müller fest. Für den „sehr interessanten Abend“ bedankte sich auch FDP-Piraten-Fraktionschef Uwe Münchow.

Drei Namen von mehr als 30 bleiben übrig

Im Anschluss an die Selbstvorstellungen inklusive Befragungsmöglichkeit hatten alle sieben Kreistagsfraktionen die Möglichkeit, ihren jeweiligen Kandidatenvorschlag für die nun anstehende Briefwahl durch die 56 Kreistagsmitglieder zu unterbreiten. Vier Namen von ursprünglich einmal 31 Bewerberinnen und Bewerbern blieben am Ende übrig: Volker Alexander Tönnies (SPD), Ines Haußmann, Peter Zeitler und Michael Krauße. Die Zahl reduziert sich jedoch, denn die Oranienburger Rechtsanwältin Ines Haußmann zog ihre Bewerbung noch am Mittwochabend „aus gegebenem Anlass“ zurück: „Eine Nominierung von der AFD kommt für mich nicht in Frage.“

Der am Mittwoch gebildete Wahlvorstand unter dem Vorsitz des Fraktionslosen Karl-Dietmar Plentz werde die Auszählung voraussichtlich am 4. April vornehmen, informierte Wolfgang Krüger. „Das Ergebnis der Wahl wird dann am 6. April im Kreistag verkündet.“

Breite Unterstützung für Tönnies im Kreistag Oberhavel

Die Chancen stehen gut, dass dann bereits ein Endergebnis vorliegt. Denn Alexander Tönnies, der beim Urnengang im Dezember als Wahlsieger hervorging, aber die Mindeststimmenzahl (Quorum) verpasste, fand bereits am Mittwoch eine breite Unterstützung im Kreistag. Er wird unterstützt von den Fraktionen CDU (11 Sitze), SPD/LGU/Tierschutzpartei (12), Die Linke (7), Bündnis 90/Die Grünen (7) und FDP/Piraten (4). Auch BVB/Freie Wähler (4) haben bewusst keinen eigenen Vorschlag gemacht und werden nach den Worten des Fraktionsvorsitzenden Werner Lindenberg allein nach ihrem Gewissen entscheiden. Die genannten Fraktionen haben zusammen 45 Sitze, mit bereits mindestens 29 Stimmen wäre Tönnies gewählt.

Protest aus den Reihen der AfD

Alle übrigen drei Kandidatenvorschläge stammen allein von der AfD-Fraktion, die damit ihrem Protest Ausdruck verlieh. Denn noch bevor sich alle Kandidaten vorgestellt hatten, hätten die übrigen Fraktionen die Absprache getroffen, einen einzigen Kandidaten zu unterstützen: Tönnies. „Sie degradieren die Mitbewerber zu reinen Statisten“, kritisierte Fraktionsvorsitzender Dietmar Buchberger. Er bestritt auch die Darstellung, wonach die Wahlberechtigten in Oberhavel mit mehr als 64 Prozent einen klaren Wahlsieger auserkoren habe. Dem widersprächen die Regeln, die im Übrigen nicht von seiner Partei gemacht worden seien.

AfD-Fraktionsmitglied Thomas Kay nutzte die Möglichkeit von Fragen an die Kandidaten dazu, Tönnies hinsichtlich besagter Absprachen zur Rede zu stellen. Sogar personelle Veränderungen seien nach öffentlicher Darstellung vereinbart worden, so Kay. „Ich weiß davon nichts“, sagte Tönnies. Er werde die Verwaltung „ganz unvoreingenommen“ betrachten. Im Prozess des demokratischen Ringens um Mehrheiten – das sei ihm bekannt – sei lediglich über Themen gesprochen worden, „die vielen Abgeordneten wichtig sind“. Es gehe zum Beispiel um den Schulentwicklungsplan, die infrastrukturelle Entwicklung und den ÖPNV. Er hätte besagtes Schriftstück gerne gehabt, sagte Thomas Kay. Ein diesbezügliches Versprechen könne er nicht machen, entgegnete Tönnies. Denn die Vereinbarung sei zwischen den Fraktionen getroffen worden.

Sabine Fussan: „Personalien haben keine Rolle gespielt“

Sabine Fussan, Vorsitzende der Fraktion SPD/LGU/Tierschutzpartei: „Über Themen redet man natürlich, aber Personalien haben keine Rolle gespielt.“ Diese Behauptung sei „völlig an den Haaren herbeigezogen“. Sie kenne keine Absprache darüber, betont sie. Denn das würde den künftigen Landrat in seiner Handlungsfähigkeit einschränken.

