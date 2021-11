Hohen Neuendorf

Alexander Tönnies läuft seit seiner Kindheit. „Als Fußballer und Leistungssportler gehört das für mich dazu“, sagt der 50-Jährige. Und die Leichtigkeit beim Laufen habe er seit etwa 20 Jahren. Drei- bis viermal pro Woche mache er sich auf – „wie es gerade passt“. Er tue das „zum Spaß, zur Entspannung und zum Fitbleiben“. Mit seiner Freizeitmannschaft spiele er auch Fußball.

Start für Alexander Tönnies, Landratskandidat. Wohnort und Sport hat er mit Ex-Landrat und Ex-Innenminister Karl-Heinz Schröter gemeinsam. Quelle: Helge Treichel

Seit mehr als 20 Jahren lebt Alexander Tönnies mit seiner Familie in Hohen Neuendorf. Die allerdings möchte er aus der Öffentlichkeit heraushalten. Nur so viel: Sie sei sein „Ankerpunkt, Kraftzentrum und Energiespender“. Gemeinsame Aktivitäten, sich erleben, zusammen frühstücken, sich austauschen, die Frage nach den heutigen Aktivitäten gemeinsam beantworten und am Morgen noch nicht zu wissen, was der Tag bringt – das ist für ihn der Inbegriff des gelungenen Miteinanders. „Und am Abend dann resümieren zu können: Das war aber ein schöner Tag.“ Weitere Freizeitbeschäftigungen: Lesen, Reisen.

Leitmotiv fürs Leben: Die Mauer und das Brückenbauen

In Berlin-Pankow aufgewachsen, sei die Mauer stets Teil seines Lebens gewesen, sagt Alexander Tönnies. Von seiner Schule aus habe er auf den Grenzübergang Bornholmer Straße schauen können. Und er habe sich als Jugendlicher ernsthaft gefragt, ob er jemals vor seinem 65. Lebensjahr dort rüberkommen wird.

Landrat Ludger Weskamp (l.) und Landratskandidat Alexander Tönnies bei einem Besuch der Freiwillige Feuerwehr Hohen Neuendorf. Quelle: Helge Treichel

„Am Abend des 9. November 1989 hatte ich Spätschicht bei Bergmann Borsig“, erinnert sich Tönnies. Auf der Heimfahrt hatte er vom Busfahrer erfahren, dass die Mauer aufgemacht wird. An diesem Abend sei er „mit rübergeschwemmt“ worden. „Und jetzt wohne ich in der Nähe des Grenzstreifens“, so Tönnies. Er sehe die mittlerweile dort gewachsenen Bäume. Wahrscheinlich sei das auch ein Grund, warum er so gerne Mauern und Grenzen überwinden möchte, gesteht er. „Es ist schon mein Leitmotiv, nicht das Trennende, sondern das Verbindende zu suchen.“ Das sei auch Antrieb für seine Arbeit gewesen, sowohl innerhalb der Polizei als auch jetzt.

Der Widerspruch zwischen Ideologie und Realität

Seine berufliche Laufbahn habe er als Facharbeiter für Werkzeugmaschinen begonnen. Sein Metier: „Alles, was mit Metallbearbeitung zu tun hat.“ Der Betrieb habe zum Teil riesige Dampfturbinen für Kraftwerke hergestellt, die auch in die ganze Welt exportiert worden sind. Da habe er den Widerspruch zwischen den ideologischen Idealvorstellungen und der Realität im Paradies der Arbeiter am eigenen Leib spüren können.

Hohen Neuendorfs stellvertretender Bürgermeister Alexander Tönnies diskutiert mit Kindern der Kita Pusteblume das Thema Müll. Quelle: Ulrike Gawande

Mitten in die Ausbildung sei dann die Wende gekommen – und kurz danach 1990 der NVA-Einberufungsbescheid. Während der Dienstzeit dort sei der Wunsch gereift, zur Polizei zu gehen. Das halbe Jahr bis zum Ausbildungsbeginn habe er als Postzusteller überbrückt – auch eine wertvolle Erfahrung. „Nach diesem Knochenjob sehe ich auch heute noch einen Paketboten mit anderen Augen.“ Im März 1992 habe er dann die Ausbildung bei der Berliner Polizei begonnen. Er fuhr Funkstreifenwagen, war bei einer Hundertschaft und einer Ziviltruppe, und dann ein Fachhochschulstudium als Diplom-Verwaltungswirt gemacht.

Den „ganzen Werkzeugkasten“ für das Kommunale

Im Zuge des Regierungsumzugs sei er direkt von der Fachhochschule in eine Direktion gewechselt „und dann habe ich Großveranstaltungen mitgeplant“, erzählt Tönnies, „Staatsbesuche, Großdemonstrationen, große Feiern“. Da habe er nicht nur gelernt, wie unterschiedliche Behörden ticken, sondern sich auch auf internationalem Parkett zu bewegen. Das habe erst recht gegolten, als er 2003 ins Bundesinnenministerium wechselte – für die Vorbereitung der Fußball-WM 2006.

Alexander Tönnies (r.) mit Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) im Jahr 2019. Quelle: Archiv/Helge Treichel

Danach habe er ein Masterstudium für öffentliche Verwaltung absolviert und sei im höheren Dienst angekommen – dann als Personalchef einer Polizeidirektion mit 1800 Mitarbeitenden. Aber das Kommunale habe ihn schon immer gereizt, weshalb er im Mai 2016 in die Stadtverwaltung Hohen Neuendorf gewechselt sei. Hier könne er „den ganzen Werkzeugkasten“ des Gelernten umsetzen.

Von Helge Treichel