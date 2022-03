Landratswahl in Oberhavel: Keine Postenschiebereien mit der CDU

Auch CDU-Fraktionschef Mario Müller bestreitet Postenschiebereien im Vorfeld der Landratswahl in Oberhavel. Er habe nicht einmal eine themenbezogene Zielvereinbarung unterschrieben, so Müller.

