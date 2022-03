24 Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Landrates Oberhavel stellten sich am Mittwoch persönlich den Kreistagsabgeordneten vor. Insbesondere der bisherige Wahlsieger Volker Alexander Tönnies musste sich scharfen Fragen stellen.

Landratswahl in Oberhavel: Langwieriges Briefwahlverfahren im Kreistag

