Oberhavel

Am Mittwoch stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten des Landrates in Oberhavel im Kreistag vor. Darunter auch Alexander Tönnies (SPD), der im Dezember die Stichwahl bei der Landratswahl für sich entscheiden konnte. Gewählt war er aber dennoch nicht, weil er das Quorum verfehlt hatte. Das Quorum bedeutet, dass der Gewinner mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten für sich überzeugen musste – schafft er oder sie das nicht, ist die Wahl nicht gewonnen.

Wahl ohne Ergebnis – das sorgt für Unmut. „Mich ärgert, dass wir vergangenes Jahr an die Wahlurnen gerufen wurden und durch den einen Wahlmodus keinerlei Ergebnis zustande gekommen ist“, schreibt Heidi Kähler aus Kremmen in einer E-Mail an die MAZ. „Die Politik bemängelt, dass die Wähler nur schleppend oder gar nicht mehr wählen gehen, was mich nicht wundert. Aller Aufwand umsonst, freiwillige Wahlhelfer, Plakate und großer finanzieller Schaden“, so die Kremmenerin weiter. „Der Landrat wird nun unter mehreren Bewerbern vom Kreistag gewählt, Kandidaten aus verschiedenen Bundesländern haben sich beworben.“ Heidi Kähler fragt sich: „Warum waren wir zweimal an den Wahlurnen?“

Egmont Hamelow: „Den Unmut kann ich sehr gut nachvollziehen“

Nach dem Weggang von Ludger Weskamp (SPD) zum Jahresende ist Egmont Hamelow in Oberhavel der geschäftsführende Landrat. „Den Unmut der Bürgerin kann ich sehr gut nachvollziehen“, erklärt er auf Nachfrage der MAZ. „Wenn die Bürger sich politisch engagieren und an die Wahlurnen treten, sollte am Ende nicht nur ein Ergebnis, sondern auch eine Entscheidung feststehen. Schließlich ist das demokratische Recht, wählen zu gehen, ein hohes Gut.“ Er weise allerdings auch darauf hin, dass die Regelung auf dem Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) fuße. „Für die Ausgestaltung der Gesetzgebung ist das Land Brandenburg, nicht der Landkreis Oberhavel, verantwortlich. Ich habe unsere Landtagsabgeordneten mehrfach darauf hingewiesen, gegebenenfalls auf eine wählerfreundliche Anpassung der Gesetzgebung hinzuwirken“, so Egmont Hamelow weiter.

Von Robert Tiesler