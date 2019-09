Oberhavel

Die Arbeit im Landtag beginnt für Andreas Noack ( SPD) am Dienstag um 9 Uhr. Dann findet in Potsdam die konstituierende Sitzung des SPD-Landtagsfraktion statt. Mit 29,1 Prozent der Stimmen hatte der Veltener im Wahlkreis 7 – dazu gehören Hennigsdorf, Velten, Oberkrämer, Kremmen und das Löwenberger Land – das Direktmandat errungen.

Am Montag war er zunächst dabei, alle Glückwünsche zu lesen. „Ich bin gerade dabei, mich durch die WhatsApp-Nachrichten zu lesen, dann kommen die Mails und die SMS“, erzählte Andreas Noack am Montagnachmittag. „Da sind noch zig unbeantwortete.“

AfD gewinnt in Kremmen bei den Erststimmen

Nur in Kremmen hatte Noack nicht die Nase vorn. In Kremmen siegte Dietmar Buchberger von der AfD. „Das kann ich mir nicht erklären“, so Andreas Noack. Er sei auch in Flatow, Staffelde oder Amalienfelde unterwegs gewesen. „Aber das ist ja immer sehr schwer einzuschätzen.“ Er geht in Teilen von einer Protestwahl aus. In der Vergangenheit hätten die Linke die Protestwähler eingesammelt, so Noack weiter, nun sei es die AfD. Als Landtagsabgeordneter wolle er nun Vertrauen schaffen. Sein wichtigstes Thema: die Infrastruktur.

Am stärksten war Noack im Wahllokal im Hennigsdorfer Conradsberg, dort bekam er am Sonntag 41,1 Prozent der Stimmen, im Hort Pfiffikus waren es 41,0 Prozent. Am schlechtesten lief es für ihn bei der Kremmener Briefwahl mit nur 16,6 Prozent.

Frank Bommert ( CDU ) will Senftleben-Rücktritt

Für überregionalen Wirbel sorgt unterdessen Frank Bommert ( CDU), der trotz Stimmenverluste durch seinen hohen Listenplatz erneut in den Potsdamer Landtag einziehen wird. Er forderte schon am Sonntagabend den Rücktritt von CDU-Landeschef Ingo Senftleben und bekräftigte die Forderung am Montag. „Wir müssen neue Wege gehen.“ Die von Senftleben eingeschlagenen Wege seien eindeutig die falschen gewesen. Es sei einmalig, dass die CDU als Opposition acht Prozent verloren habe. Senftleben müsse die komplette Verantwortung übernehmen, so Bommert weiter. Mögliche Koalitionsverhandlungen mit der SPD hatte Senftleben ausgeschlossen. Wenn sie nun doch stattfinden, müsse man sehen, mit wem sie geführt würden, so Bommert weiter.

Allerdings hat auch der Sommerfelder selbst verloren – 6,8 Prozentpunkte. Am besten schnitt er bei der Wahl in Teschendorf ab – mit 29,3 Prozent. Allerdings hatte er in Sommerfeld offenbar nicht mal einen Heimatbonus. Dort konnte er nur unterdurchschnittliche 13,3 Prozent holen. Dort musste er sich aus seinem Sommerfelder Politkollegen Jürgen Kurth ( BVB/Freie Wähler) geschlagen geben, der dort 23,2 Prozent erreicht hatte. Den schlechtesten Wert hatte Frank Bommert im Hennigsdorfer Rathaus mit 7,5 Prozent.

Buchberger ( AfD ) stark in Velten

Der Zweitplatzierte Dietmar Buchberger ( AfD) war am stärksten in Velten. Im Bürgerhaus Velten-Süd erreichte er 35,8 Prozent der Stimmen. Stark war er unter anderen auch in Nassenheide, Hohenbruch und Flatow, wo er mehr als 30 Prozent hatte. Am schwächsten schnitt er dagegen bei den Briefwahlen ab – da waren es zwischen 13 und 18 Prozent.

Von Robert Tiesler