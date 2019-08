Oranienburg

So lief das Speeddating mit den Landtagsdirekt-Kandidaten des Wahlkreises 9 ( Oranienburg, Liebenwalde, Leegebruch) – zahlreiche MAZ-Leser nutzten die Gelegenheit, die Kandidaten fast aller Parteien (lediglich Max Horn (Die Partei) hatte kurzfristig aufgrund einer Erkrankung absagen müssen) im Schnelldurchlauf zu den Themen zu befragen, die ihnen auf den Nägeln brannten.

Vereinfachung des Lehrplans, Zehn-Minuten-Takt für die S1

„Das Thema Bildung war der Hauptbeweggrund für mich, warum ich vor einigen Jahren in die Politik gegangen bin und ist für mich ein Herzensthema“ erläutert CDU-Kandidatin Nicole Walter-Mundtmehrfach und traf damit auch den Nerv der Bürger, die beim Speeddating der MAZ am Mittwoch auch dieses Thema ganz oben auf ihrer Frageliste hatten. Zudem war auch der öffentliche Nahverkehr oftmals Bestandteil der Bürgerfragen.

Auch für die Bötzowerin Mandy Krenz (40), sowie die beiden Oranienburger Philipp Holzhauer (35) und Rene Blanck (38) stand das Thema Bildung ganz oben auf der Agenda. Nicole Walter-Mundt hat zu diesem Themenschwerpunkt eine klare Meinung: „Wir sind für trägerfreie Schulen, wir wollen keine Einheitsschulen. Es gibt einfach zu viele verschiedene Bedürfnisse, daher benötigen wir mehr Alternativen und Wahlmöglichkeiten.“ Allerdings sieht die 41-Jährige auch Verbesserungspotenzial beim Lehrplan und bei den Klassengrößen: „23 Schüler in einer Klasse sind für mich absolute Obergrenze. Dann müssen wir halt neue Schulen bauen. Beim Lehrplan sollten wir wegkommen von irgendwelchen Experimenten, sondern die Basics wie Lesen, Schreiben und Rechnen wieder in den Vordergrund rücken.“

Auch das Thema öffentlicher Nahverkehr beschäftigt die Bürger, wie Nicole Walter Mundt den Fragen von Felix Bugiel (22) und Verena Tomazic (54) aus Oranienburg entnahm. „Ein ganz wichtiger Baustein ist der 10-Minutentakt der S-Bahn. Da passiert mir einfach noch zu wenig, ich erwarte das es dahingehend bald eine Machbarkeitsstudie gibt“, erklärt die CDU-Kandidatin. Für Felix Bugiel ist vor allem der innerstädtische Nahverkehr ein wichtiges Thema, unterschiedliche Tarife ärgern ihn. „Da müssen wir auf jeden Fall ran. Es muss einen Tarif für ganz Oranienburg geben, zudem sind einige Buslinien komplett am Belastungslimit, zum Beispiel die Linie nach Friedrichsthal“, bestätigt Nicole Walter-Mundt.

Der 30-jährige Dennis Unger aus Oranienburg wollte dagegen wissen, was Nicole Walter-Mundt gegen das weiterhin vorhandene Müllproblem an einigen Stellen in Oranienburg tun will. „Ich finde es schlimm wie es an manchen Stellen aussieht, gerade der Bahnhofsvorplatz. Es müssen mehr und dann vor allem größere Mülleimer her, wegen der Unmengen an Müll. Wir sollten als Stadt Oranienburg eine Aushängeschild beim Thema Sauberkeit sein.“

Mehr Erzieher, kürzere Schulwege

Heiner Klemp (B90/Grüne) hat Erfahrung mit dem MAZ-Speeddating – er war schon beim Termin vor der Oranienburger Bürgermeisterwahl dabei. Dennoch, vorbereiten konnte er sich nicht, immerhin stellten die Leser ihre Fragen spontan. Mandy Krenz (40) aus Bötzow etwa fragte Klemp, wie er angesichts steigender Schülerzahlen für genügend wohnortnahe Schulplätze sorgen wolle. Das Land könne dafür sorgen, die maximale Fahrzeit für die Schüler zu begrenzen, er stehe für eine maximale Fahrzeit von etwa 45 Minuten. „90 Minuten sind für Schüler inakzeptabel“, so Heiner Klemp. Zudem müssten mehr Lehrer ausgebildet werden. Statt bislang 500 Lehrer müssten 1000 pro Jahr die Unis verlassen. Felix Bugiel (22) wollte wissen, wie Klemp die Personalsituation in der Pflege verbessern wolle. „Das ist nicht mein Spezialthema“, räumte der Grüne ein. Er wolle dafür sorgen, dass der Pflegeberuf attraktiver gemacht werde und für einen besseren Personalschlüssel zu sorgen. „Wir haben einen immensen Bedarf an Pflegekräften“, so Klemp. Wie er den Erzieherberuf attraktiver machen wolle, fragte Jana Kotowenko (39). Klemp wolle den Betreuungsschlüssel im Krippenbereich und bei den Älteren verbessern, es brauche gut ausgebildetes Personal. „Denn Kitas sind auch Bildungsorte.“ Er warb für die duale Ausbildung und eine bessere Ausbildungsvergütung.

Das Thema Flüchtlinge sprach Monika König an, die den Menschen bei der Wohnungssuche hilft. Doch viele Vermieter ließen ihre Wohnungen lieber leer stehen als sie an Geflüchtete zu vermieten. Man müsse es schaffen, das dass Land den sozialen Wohnungsbau unterstützt. „Wir haben in den letzten 10 Jahren 30 Prozent der Sozialwohnungen verloren, weil die aus der Sozialbindung gefallen sind“, so Klemp. Verena Tomazic (54) wollte wissen, was Klemps wichtigstes Ziel für die Region sei. „Wir müssen uns beim Thema Klimaschutz bewegen“, so der Grüne. Wichtige Themen seien der Ausstieg aus der Ausstieg aus der Braunkohle oder die Verkehrswende, genau wie die Eindämmung der Massentierhaltung. Auch Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke fühlte Klemp auf den Zahn,wollte wissen, mit wem die Grünen nach der Wahl koalieren wollten. Man werde drei bis vier Fraktionen für die Regierung brauchen – mit einem überzeugenden Koalitionsvertrag. „Denn eine bessere Methode, der AfD Wähler zuzutreiben, als eine zerstrittene Regierung, kann es nicht geben“, so Klemp.

Speed-Dating in den MAZ-Räumen. Quelle: Enrico Kugler

Das Ehrenamt als Wohlfühlfaktor

Manchmal waren die Fragen sehr offen: Was ist ihr wichtigstes Ziel für Oranienburg, wenn Sie in den Landtag ziehen? Welche Koalition können Sie sich vorstellen, wenn Sie beteiligt werden sollten? Doch im Grunde dominierten am Tisch der Linken-Kandidatin Elke Bärzwei Themen: Ihre Speeddating-Partner fragten sie vor allem nach ihren Forderungen in den Bereichen Bildung und Ehrenamt.

„Ich will gute Kitas und gute Schulen. Und ich möchte, dass alle Kinder in die Schulen gehen können, die sie sich wünschen. Das ist derzeit nicht möglich“, sagte Bär (60), die selbst seit vielen Jahren als Lehrerin arbeitet, im Gespräch mit Verena Tomazic (54). Die Bürgerin fragte nach: „Wie wollen Sie beitragsfreie Kitas hinkriegen, wenn Sie nicht genug Plätze haben?“ Natürlich wolle sie dafür sorgen, dass mehr Plätze geschaffen werden, sagte Bär. „Entscheidend ist, dass es im Landkreis einen Zuzug gibt, der bisher nicht registriert wurde.“ Als Landtagsabgeordnete wolle sie entsprechenden Druck auf den Landkreis ausüben, damit in dieses Bewusstsein Bewegung kommt.

Von René Blanck (38) wurde Elke Bär auf den schlechten Platz Brandenburgs im Bildungsmonitor angesprochen. „Der vorletzte Platz, wie wollen Sie das verbessern?“, fragte Blanck. „Wir brauchen mehr Lehrer und eine bessere Lehrerausbildung. Ich bin der Meinung, dass mit den Quereinsteigern schon einer erster richtiger Schritt gemacht wurde“, antwortete Bär. „Aber es muss auch darum gehen, die Digitalisierung verstärkt in die Schulen zu tragen.“

Das zweite große Thema, zu dem sich Elke Bär in ihren drei Minuten Gesprächszeit äußern sollte, war das Ehrenamt. Gleich mit zwei ehrenamtlichen Feuerwehrmännern sprach Elke Bär. Einer von ihnen, Marcus Peack (29), wollte von der Linken-Politikerin wissen, wie sie das Ehrenamt attraktiver machen möchte. „Ich will mich vor allem für eine Atmosphäre einsetzen, in der ehrenamtlich engagierte Menschen mehr Wertschätzung erfahren“, sagte Bär. „Das Ehrenamt ist immer ein Wohlfühlfaktor im Umgang miteinander“, sagte Bär. Das wolle sie auch erreichen, indem das Land 350.000 Euro zur Verfügung stellt, etwa für kostenlose Bus-Tickets.

Mit dem langjährigen ehemaligen Bürgermeister von Oranienburg, Hans-Joachim Laesicke (65) diskutierte Elke Bär über mögliche Koalitionen nach der Landtagswahl. Sie könne sich ein rot-rot-grünes Bündnis vorstellen, sagte sie. „Um das Land sozialer und gerechter zu machen.“

Politik am Gartenzaun und raus aus dem Bildungskeller

„Wer sich fragt, ob wir wegen unserer Größe überhaupt wählbar sind, dem sage ich: Ja – denn wir sind die wirtschaftliche Kompetenz. Und wir sind alle Eltern und Großeltern und haben deswegen auch ein soziales Gewissen“. An Selbstbewusstsein mangelte es Daniel Langhoff ( FDP)nicht. Der Wensickendorfer bewirbt sich für die FDP um das Direktmandat im Wahlkreis.

Zudem will er weiter „Politik am Gartenzaun“ machen, verspricht er Verena Tomazic (54). Sich in Potsdam zu verstecken, davon halte er nichts. Denn nur vor Ort bekomme man mit, wo es hakt. Beim Nahverkehr etwa, der für Schüler und Kinder umsonst sein sollte, wie Langhoff findet. Und auch bei vergleichsweise kleineren Themen wie der Frage der Hundeausläufe bleibt er Dennis Unger (35) keine Antwort schuldig: Zwar sei das ein kommunales und kein Landesthema, dennoch sei geplant, in der Stadtverordnetenversammlung einen überparteilichen Antrag einzubringen, gerade was auch die Entsorgungsmöglichkeiten der Kotbeutel betrifft.

Deutliche Worte findet Langhoff zum Brandenburger Schulsystem. Dies hatte Rene Blanck (38) angesprochen und wollte wissen, welcher Weg der richtige ist, um aus dem Keller des Bildungsmonitores heraus zu kommen. „Gefühlte 20 Bildungsreformen in Brandenburg haben nichts gebracht“, bestätigte Langhoff. Er sieht in der Inklusion und der Abschaffung der Förderschulen einen „Riesenfehler. Das waren supertolle Einrichtungen, die wiederkommen sollten“, findet er. Das wäre besser für alle Kinder – und auch für die Lehrer. In den Kitas hingegen, antwortete er Jana Kotowenko (39), sollte man es mit dem Bildungsauftrag nicht übertreiben. Sie seien in erster Linie ein Ort zum Kindsein.

Klare Worte findet er auch für das Thema Ehrenamt. Darauf sprachen ihn Marcus Pehck (29) und Felix Bugiel (22) an. Natürlich, so Langhoff, müsse das gewürdigt werden. „Aber man kann sich nicht nur darauf verlassen und Menschen in Ehrenämter drängen“. Denn speziell bei der Feuerwehr gebe es neben den Einsatzkräften noch deren Arbeitgeber. „Beide werden immer mehr ausgebeutet und das kann es nicht sein“.

Auf mögliche Koalitionspartner von Hans-Joachim Laesicke (65) angesprochen, sagte er, dass für eine Zusammenarbeit ihm „blau und rot sehr weit entfernt“ seien. Mit den übrigen könne er sich eine Zusammenarbeit vorstellen und reden müsse man sowieso mit allen, die gewählt werden.

Andreas Galau (l.) beantwortet die Fragen von MAZ-Leser Felix Bugiel. Quelle: Enrico Kugler

Bildung, Infrastruktur, Integration, Zuwanderung

Bei Themen wie Infrastruktur, Nahverkehr, Bildung und Internet würden sich die Landtagskandidaten nicht wesentlich unterscheiden gab Andreas Galau ( AfD), Jahrgang 1967 aus Hennigsdorf, im Gespräch mit Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke zu. Es gebe aber einen Unterschied: „Andere sagen das seit 30 Jahren, sind aber nicht wesentlich vorangekommen.“

Die 73-jährige Monika König, erkundigte sich nach dem Engagement der AfD bei der Integration. Alle ausreisepflichtigen müssten auf humane Weise, aber umgehend zurückgeführt werden, so Galau. Anerkannte Asylbewerber sollten die Zeit nutzen, etwa für Sprachkurse. Aber er gehe davon aus, dass auch sie – meist junge Leute – in ihr Land zurückkehren, um es wieder aufzubauen.

Auf die kommenden Übergangsverfahren zur Klasse 7 und eine voraussichtlich mangelnde Zahl von wohnortnahen Schulplätzen verwies Mandy Krenz (40) aus Bötzow. Angesichts des Zuzug passiere nicht genug. „Wir reden im Grunde über Geld“, sagte Galau. Mehr Lehrer allein würden ohne Klassenräume aber auch nichts nützen. Für bauliche Maßnahmen sei der Landkreis in der Pflicht. „Wenn Anträge von uns abgewiegelt werden, kommt heraus, was sie jetzt haben“, so Galau.

Wie er dem Fachkräftemangel in der Kita-Tagesbetreuung entgegenwirken wolle, fragte Jana Kotowenko aus Schmachtenhagen. Der Beruf müsse über eine gute Bezahlung attraktiv gemacht werden, antwortete der Abgeordnete. Gleichzeitig sprach er sich für einen besseren Betreuungsschlüssel, flexiblere Zeiten und eine beitragsfreie Betreuung aus.

Dennis Unger, der sich über volle Papierkörbe und laute Güterzüge in Oranienburg beschwerte, empfahl Galau den Petitionsausschuss des Landtages, wo er selbst Mitglied ist. Wie das Ehrenamt attraktiver für junge Leute gemacht werden kann, erfragte Feuerwehrmann Marcus Paeck (29) aus Germendorf. „Ich glaube, man muss schon in der Schule anfangen, das zu vermitteln“, sagte der AfD-Mann. Die Ausstattung müsse natürlich auch stimmen.

Nach dem wichtigsten Ziel Galaus erkundigte sich Verena Tomazic aus Oranienburg. Der Kandidat antwortete dreimal mit dem selben Wort: „Infrastruktur.“ Philipp Holzhauer (35) aus Sachsenhausen sprach den Fachkräftemangel an. Zuwanderung sei jedenfalls kein Lösungsschlüssel, sagte Galau. Er habe jedenfalls noch nichts Gegenteiliges gehört.

Die Leser hatten viele Fragen mitgebracht. Quelle: ENRICO KUGLER

Soziale Themen noch stärker in die Politik hineintragen

Die Transparenz, die Ria Nicola Schulz (Piraten)im politischen Alltag enorm wichtig ist, lebt die 35-jährige Oranienburgerin auch selbst vor. Sie trete zwar für die Piraten an, sei aber nicht selbst Mitglied, nicht für alle Themengebiete, über welche die MAZ-Leser mit der Kandidatin sprechen wollen, sei sie Expertin, räumt sie offen und ehrlich ein.

Priorität in ihrer politischen Arbeiten haben für die studierte Erziehungswissenschaftlerin soziale Themen. „Ich möchte die Probleme von Gruppen, die oft nicht gehört werden, an die Politik herantragen: junge Leute, Familien, Menschen mit Behinderung, ältere Leute“, beantwortet die fünffache Mutter Wolfgang König seine Frage nach ihren politischen Schwerpunkten. Nicht weit davon entfernt – das Thema Bildung: „ Brandenburg liegt im Bildungsmonitor inzwischen auf dem vorletzten Platz – wie können wir das ändern?“, hakte Rene Blanck nach. „Den Lehrerberuf attraktiver machen – wir brauchen gute, qualifizierte Lehrer, um eine bessere Situation an den Schulen zu erreichen“, antwortete Ria Nicola Schulze. Dies sei beispielsweise durch Wohnraum und kürzere Anfahrtswege als bislang erreichbar. Zudem: „Die Klassenfrequenzen müssen runter. 27,28, auch mal 30 Schüler pro Klasse sind viel zu viel.“ Mehr Schulsozialarbeiter seien von Nöten, „und dabei nicht nur einer für 300 Schüler“. Spannend der Ansatz von Philipp Holzhauer, dem die Piraten aufgrund ihrer Agenda „sehr sympathisch“ seien, der aber befürchtet, „dass meine Stimme weg ist, wenn ich sie wähle, weil sie gar nicht in den Regierungsgenuss kommen. Was tun, um mehr Stimmen für die Piraten zu gewinnen?“ Ganz weg sei die Stimme ja nicht, befand Ria Nicola Schulz. Sie verstehe aber das Grundanliegen. Die Partei sei noch jung, „wir müssen noch greifbarer werden, das wissen wir“. Schließlich seien Themen wie Bürgerbeteiligung und Bürgernähe für viele Wähler wichtig, „da müssen wir noch mehr in den Dialog gehen und die Leute überzeugen“. Ob sie sich denn vorstellen könne, in einer anderen Partei zu engagieren, um ihre Ziele zu erreichen? „Das klingt reizvoll. Mir ist jedoch Transparenz immens wichtig, und die finde ich so nur bei den Piraten. Außerdem gibt es bei uns keinen Fraktionszwang, jedes Mitglied kann meinungsoffen entscheiden und abstimmen. Das ist mir wichtig“, so die Antwort auf eine entsprechende Nachfrage von Monika König, die bis dato „wenig Berührungspunkte mit den Piraten“ hatte.

Mehr Hauptamtliche für die Feuerwehr

Auch Heinz Ließke ( BVB/ Freie Wähler) stellte sich den Fragen der MAZ-Leser. Keiner habe bisher den „Klimanotstand“ definiert. Deshalb gehe er mit diesem Begriff vorsichtig um, beantwortete er die diesbezügliche Frage von Verena Tomazic (54). Konkret sei er gegen Fracking und für eine umfangreiche Aufforstung in Brandenburg. Brandenburg liegt im Bildungsvergleich auf dem vorletzten Platz, wie wollen sie das ändern, wollte René Blank (38) wissen. „Wir brauchen mehr qualifizierte Lehrer, Stundenausfälle müssen beseitigt werden. In kleinen Klassen, nicht mehr als 20 Kinder, sollte vom ersten Schuljahr mit Benotung unterrichtet werden. Quereinsteiger sehe er kritisch“, so die Antwort.

Unabhängig voneinander stellten Marcus Paeck (29) aus Germendorf und Felix Bugiel (22) aus Friedrichstal die Frage, wie das Ehrenamt in der freiwilligen Feuerwehr attraktiver gestaltet werden könne. 400 Euro bekommen neuerdings die Kameraden jährlich als Aufwandsentschädigung. Auszeichnungen werden verstärkt vorgenommen. Trotzdem ist der Einsatz gerade in den Ortsteilen nicht gewährleistet, weil die Kameraden mehrheitlich weit außerhalb arbeiten. Es müssen mehr hauptamtliche Feuerwehrleute – mindestens 36 – eingestellt werden, so die Antwort von Heinz Ließke.

Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke (65) wollte wissen, wie der Kandidat zur Integration von Flüchtlingen steht. „Wir brauchen vernünftigen Deutschunterricht und Handwerksbetrieben müsste es leichter gemacht werden, Flüchtlinge einzustellen und auszubilden“, so Ließke. Dem kritischen Vorwurf von Philipp Holzhausen aus Sachsenhausen (35), er sehe bei den „Freien Wählern“ kein klares Wahlprogramm, trat Heinz Ließke energisch entgegen. Wir kämpfen für Bürgerrechte, kümmern uns um Straßenausbau und Anschlusskosten. Wir treten für den Abbau von Bürokratie ein und dass Gesetze für Bürger verständlich sein müssen.

Wie die Kinderbetreuung verbessert werden könnte, fragte Jana Kotowenko (39) aus Schmachtenhagen. „Wir brauchen mehr Kitas mit kleineren Gruppen, eine bessere Ausbildung, um vernünftige Konzepte für die Erziehung der Kinder zu erreichen“, so Ließkes Antwort. Ähnliche Sorgen äußerte Mandy Krenz (40) aus Bötzow mit dem Problem der ortsnahen Beschulung der Kinder. In den Orten ohne Schule sollte zumindest die Schulbustaktung erhöht werden, so die Meinung von Heinz Ließke.

Elke Bär im Gespräch mit Wolfgang und Monika König. Quelle: Enrico Kugler

Mehr Verkehr und Erzieher

Philipp Holzhauer und Hans-Joachim Laesicke aus Oranienburg schauten mit ihren Fragen in die Zukunft nach der Wahl: „Welche Koaliation können Sie sich vorstellen?“ Björn Lüttmann ( SPD)antwortete, dass er mit Rot-Rot-Grün rechne: „Ich hoffe, dass es für eine Dreierkoalition reicht. Bei einer Vierer-Konstellation sehe ich die Gefahr der Instabilität, so dass wir nicht die gesamten vier Jahre durchhalten.“ Dabei ergreift Lüttmann die Gelegenheit, den derzeitigen Partner, Die Linke, für die gute Zusammenarbeit zu loben.

René Blanck hinterfragt die seit zehn Jahren bestehende Koalition kritisch auf ihre Wahlversprechen, sich für bessere öffentliche Verkehrsverbindungen einzusetzen, obwohl in der Vergangenheit eher das Gegenteil passiert sei. Björn Lüttmann sieht die Fehler bereits zuvor: „Die Anbindung nach Liebenwalde wurde bereits in den 90er-Jahren eingestellt, danach wurde bei der Pseudo-Privatisierung der Bahn gekürzt.“ Die vergangene Wirtschaftskrise nach 2000 habe ihr Übriges getan. „Seit 2010 haben wir wieder Wirtschaftswachstum. Jetzt können wir auch endlich ins Schienennetz investieren.“ Dennoch mahnt er zur Geduld: „Die Umsetzung dauert natürlich.“ Aber man könne auch nicht sagen, dass nichts passiere: „Ab Winter gibt es einen zusätzlichen Intercity ab Oranienburg nach Rostock und Dresden, ab 2020 einen zusätzlichen Regionalexpress.“

Vor seiner Haustür in Oranienburg sieht Hundebesitzer Dennis Unger ein Problem: „Es fehlen Mülleimer.“ Lüttmann verweist auf das Kommunalwahlprogramm seiner Partei, in dem mehr Abfallbehälter versprochen werden. Für die ebenfalls von Unger gewünschten Hundeauslaufplätze machte Lüttmann sogar Hoffnung, dass er den Bau von drei bis vier solcher Gebiete an konkret bezeichneten Orten unterstütze.

Um den Nachwuchs sorgt sich Jana Kotowenko vom Kita-Elternbeirat: „Wie sehen Sie den Arbeitskräftemangel in Kitas in Konkurrenz zu Berlin?“ Lüttmann meint dazu vor dem Hintergrund bestehender Diskussionen: „Die Bezahlung ist ein wichtiger Faktor. Aber es ist keine Universitätsausbildung und daher muss man überlegen, ob man das Gehalt mit dem von Lehrern gleichsetzen kann.“ Um schnell die Lücken zu füllen, sieht er folgende Lösung: „Ich halte es für ein gutes Modell, dass Erzieher ihre Ausbildung bereits während ihrer praktischen Tätigkeit machen. Das funktioniert in Potsdam bereits.“

Von MAZonline