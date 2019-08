Marwitz

Die Beat-Fabrik in Marwitz wird am kommenden Montag, 19. August, zum Diskussionsforum: Die MAZ lädt alle Kandidaten des Wahlkreises 7, der Oberkrämer, Velten, Hennigsdorf, Kremmen und das Löwenberger Land, zum Talk in die Disco ein, die Kandidaten werden auf der Tanzfläche Platz nehmen. Zugesagt haben A...