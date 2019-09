Oranienburg

Nach den ersten beiden ausgezählten Wahlbezirken der Erststimmen für die Landtagswahl im Stimmbezirk 9 hatte zunächst CDU-Kandidatin Nicole Walter-Mundt die Nase mit rund 30 Prozent vor ihren ärgsten Kontrahenten Björn Lüttmann ( SPD) und Andreas Galau ( AfD) deutlich vorn. Im Verlauf des Sonntagabends schmolz dieser Vorsprung jedoch mit jedem weiteren ausgezählten Wahlbezirk, lieferten sich schließlich Björn Lüttmann und Andreas Galau ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit jeweils rund 25 Prozent ehe sich schließlich der SPD-Kandidat leicht absetzen konnte. Punkt 21.14 Uhr stand der gewählte Direktkandidat für das Einzugsgebiet Leegebruch, Liebenwalde und Oranienburg dann fest: Mit knapp 600 Stimmen Vorsprung vor Andreas Galau (22,7 Prozent) und 24,9 Prozent verteidigte Björn Lüttmann seinen Sitz im Landtag erfolgreich. „Es war am Ende des Abends eine ganz schöne Hängepartie. Ich freue mich sehr, dass ich auch in den nächsten fünf Jahren meinen Wahlkreis im Landtag vertreten darf“, sagte ein „sehr sehr glücklicher“ Björn Lüttmann, der den Wahlabend in seinem Bürgerbüro in der Bernauer Straße in Oranienburg verbrachte.

Hochzufrieden war auch AfD-Kandidat Andreas Galau, der den Einzug als Direktkandidat des Wahlkreises zwar verpasste, sich seinen Einzug in den Landtag jedoch bei Druckschluss dieser Zeitung über den achten Platz auf der AfD-Landesliste dennoch sicherte. „Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn ich den Wahlkreis direkt gewonnen hätte. Dass das Ergebnis am Ende so knapp ausfiel und wir in diesem Wahlkreis so stark abgeschnitten haben, macht mich dennoch sehr glücklich“, sagte Galau, der den Abend bei der Landes-Wahlparty auf der Werderaner Bismarckhöhe verbrachte. „Selbstverständlich gratuliere ich Björn Lüttmann zum Sieg. Was wir geschafft haben ist jedoch ebenfalls toll.“

Enttäuschung klang indes bei CDU-Kandidatin Nicole Walter-Mundt durch, die mit 20,8 Prozent auf Platz Drei einkam. „Sicherlich hätte ich mir mehr gewünscht. Dennoch liegen spannende 18 Monate hinter mir, in denen ich viel gelernt und viele Erfahrungen gesammelt habe. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich gewählt und ihr Vertrauen in mich gesetzt haben. Ich werde die gewählten Kandidaten nun an ihren Wahlversprechen messen.“

Von Nadine Bieneck