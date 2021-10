Lange Nacht der Wirtschaft: Oberhavel Kliniken präsentieren sich

Oranienburg

Mit routinierten Bewegungen schiebt der Chefarzt der Inneren Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie, Andreas Becker, den Untersuchungsschlauch durch den Hals bis in den Magen und den Zwölffingerdarm. Antje Piesik, Fachschwester Endoskopie, assistiert ihm dabei in dem abgedunkelten Raum, der sich im ersten Stock des Oranienburger Krankenhauses befindet.

Als Zuschauer bei einer Magenspiegelung dabei

Über 5000 Untersuchungen dieser Art finden jährlich in der Klinik Oranienburg statt, erklärt der Chefarzt den gespannt dreinblickenden Zuschauern. Zuschauer bei einer Magenspiegelung? Das war am vergangenen Freitag tatsächlich möglich, auch wenn die Untersuchung zu Vorführzwecken natürlich an einem Dummy vorgenommen wurde.

Neben der angewandten Technik klärte Chefarzt Andreas Becker auch über die Veränderungen auf, die es in der Medizin in den vergangenen Jahren gab. So habe etwa das endoskopische Verfahren große Wandlungen durchgemacht, die dem Patienten die Untersuchung wesentlich angenehmer macht. „Die Patienten werden mit einer genau abgestimmten Menge eines Medikaments namens Propofol in den Schlaf versetzt“, erklärt er. Im Abstand von wenigen Minuten werde das Mittel immer wieder nachgespritzt, um weder zu viel noch zu wenig davon zu verabreichen. „So sind die Patienten auch gleich nach der Behandlung wieder wach.“

Empathie und Einfühlungsvermögen sind wichtig

Knapp einen Zentimeter Durchmesser hat der Schlauch, der mittlerweile tief in dem Dummy steckt. Eine Kamera am Schlauch verschafft dem Arzt einen Einblick in das Innere des Körpers. Und bei jedem untersuchten Abschnitt hält Andreas Becker viel Wissenswertes bereit. Sechs bis acht Minuten dauert solch eine Untersuchung im Durchschnitt, dann weiß der Arzt, was die Beschwerden des Patienten verursacht.

Anschließend wird auch noch der Ablauf einer Darmspiegelung gezeigt. „Technisches Verständnis und eine hohe Einsatzbereitschaft sollte man für diesen Beruf mitbringen“, weiß Fachschwester Antje zu berichten. Anatomiekenntnisse seien natürlich ebenso von Nöten, weiß die Frau, die schon seit 33 Jahren in dem Beruf arbeitet. „Und natürlich sollte man sehr empathisch im Umgang mit den Patienten sein“, ergänzt Andreas Becker.

Spannende Führung durch den Kreißsaal im Krankenhaus Oranienburg

Weiter führte die Tour durch das Krankenhaus Oranienburg in die Kreißsäle. „Der virtuelle Rundgang, der hier im Wartebereich gezeigt wird, ist während der Coronapandemie entstanden“, erklärt Kerstin Neubauer, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Oberhavel Kliniken GmbH. So hätten sich werdende Eltern trotz der Einschränkungen über die Geburt im Krankenhaus Oranienburg informieren können.

Den Entbindenden steht auch eine Badewanne zur Verfügung. Quelle: Stefanie Fechner

Ein Kreißsaal ist am Freitagnachmittag frei, die anderen sind von Gebärenden belegt. Sanftes Licht und warme Farben begrüßen die Besucher, auch eine Badewanne für eine mögliche Wassergeburt und diverse Hilfsmittel, die den Gebärenden die Geburt erleichtern können, stehen bereit. Die Chefärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, Elke Keil, holt ein Modell herbei, an dem sie einer werdenden Mutter den Geburtsvorgang erklärt.

Seit über 40 Jahren brennt die leitende Hebamme Christina Hennig nun schon für ihren Beruf. Und bei diesem Geburtsaufkommen muss man das auch wohl: „Mehr als 800 Geburten finden hier in Oranienburg jedes Jahr statt“, erklärt sie. Routine ist ihr Beruf trotzdem nicht, wie sie mit Bestimmtheit sagt. „Wenn Geburten für eine Hebamme Routine werden, dann muss sie aufhören“, sagt sie klar. Ob es die perfekte Geburt gibt? „Klar gibt es die“, sagt die erfahrene Hebamme. „Und zwar immer dann, wenn die Mutter sagt ’ja, das war gut’ und alle gesund und munter sind.“

An einem Modell erklärt die Chefärztin den Prozess der Geburt. Quelle: Stefanie Fechner

Doch auch außerhalb der Klinik gab es für die Besucher einiges zu sehen. So hatte sich etwa auf dem Hubschrauberlandeplatz ein Rettungswagen der Rettungsdienst Oberhavel GmbH positioniert und avancierte dort zum absoluten Publikumsmagneten. So zeigte Notfallsanitäterin Anna Frank gemeinsam mit ihrem Kollegen Lars Valtu, Fortbildungsbeauftragter Rettungsdienst, was eigentlich alles in so einem Rettungsfahrzeug steckt. Wer sich für die medizinische Komponente der Arbeit interessierte, konnte sich an einem beatmeten Dummy von den Notfallsanitätern über die Behandlungen im Notfall aufklären lassen.

Speeddating im Konferenzraum

Möglicherweise ist sogar jemand mit einem neuen Job wieder nach Hause gegangen: Im kleinen Konferenzraum gab es ein Speeddating zwischen Arbeitgeber und potenziellen Arbeitnehmern. Und wer sich einen ersten Eindruck über die Pflegeausbildung verschaffen wollte, konnte dies im großen Konferenzraum tun: Dort gewährten die Auszubildenden und die AGUS Akademie einen Einblick in ihre Arbeit und zeigten unter anderem, wie man einen Gips richtig anlegt oder Vitalparameter kontrolliert.

Von Stefanie Fechner