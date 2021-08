Lauflegende Katrin Dörre-Heinig kommt mit Tochter Katharina Steinruck nach Neuglobsow

Neuglobsow

Hoher Besuch in Neuglobsow: Ende August werden die einstige Weltklasse-Langstrecklerin Katrin Dörre-Heinig und ihre Tochter, Olympiastarterin Katharina Steinruck, ein paar Tage Urlaub am Stechlinsee machen. Sie besuchen ihre „Ziehfamilie“ Rolf und Karin Töpfer. Das Ehepaar Töpfer kennt Katrin seit 1984. Den jetzigen Besuch nutzen Mutter und Tochter auch zu einem sportlichen Stelldichein.

Katharina Steinruck (l.) mit ihrer Trainerin und Mutter Katrin Dörre-Heinig. Quelle: Peter Hartenfelser

„Wir waren hier in Neuglobsow beim FDGB-Feriendienst tätig. Katrin kam 1984 ins Urlauberdorf und begleitete Feriengäste beim Silvesterlauf“, erinnert sich Rolf Töpfer. Dabei lernte das Ehepaar Töpfer die Ausnahmesportlerin näher kennen. In ihren Gesprächen kamen sie auch darauf, dass sie einst demselben Verein angehört hatten.

Beginn einer langen Freundschaft

Katrin Dörre lief für den Sportclub DHfK Leipzig, Rolf Töpfer bevorzugte das Radfahren und feierte dort große Erfolge, unter anderem war er Teilnehmer der Friedensfahrt – allerdings einige Jahre, bevor der Stern von Katrin Dörre aufging. Töpfer ist Jahrgang 1932, Dörre-Heinig wurde 1961 geboren. Die Neuglobsower Begegnung aus dem Jahre 1984 war der Beginn einer langen Freundschaft.

Vermutlich wäre es gar nicht dazu gekommen, wenn der Ostblock in genau dem Jahr nicht die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angelas boykottiert hätte. Dafür hatte sich Katrin Dörre qualifiziert, durfte dann aber nicht in die USA fahren.

Sie lief viele Erfolge ein

Sie galt als große Goldhoffnung auf der Marathonstrecke. In dem Jahr gewann sie zwei Marathons und stellte einen gesamtdeutschen Rekord auf. „Aber sie durfte wie die gesamte DDR-Mannschaft nicht zu den Spielen fahren. Das war die Reaktion der Ostblockstaaten auf den Boykott der westlichen Welt vier Jahre zuvor in Moskau“, erinnert sich Rolf Töpfer.

Bitter für Katrin Dörre, die später zur Marathonlegende Deutschlands aufstieg. Allein ihre Marathon-Resultate verleiten den Kenner des Ausdauersports schon zum Zungeschnalzen: die Hattricks in London (1992 bis 1994) und in Frankfurt (1995 bis 1997), die Bronzemedaille bei Olympia 1988, der dritte Rang bei der WM 1991, die Erfolge in Hamburg (1998, 1999) und in Japans Metropole Tokio (1984, 1985, 1987) sowie der Weltcupsieg 1985 in Hiroshima (Japan).

Katrin Dörre-Heinig kommt immer wieder mal nach Neuglobsow

Und nun kommt Katrin Dörre-Heinig wieder einmal nach Neuglobsow. Das tut sie regelmäßig. Es verschlägt sie hin und wieder in den Ort, in den sie ursprünglich sogar einmal ziehen wollte, aber es gab kein geeignetes Bauland. So landete die Familie im Odenwald.

Bei ihrem erneuten Ausflug in den Oberhavel-Norden ist ihre Tochter Katharina mit dabei. Die mittlerweile 31-Jährige ist ebenfalls eine erfolgreiche Leistungssportlerin und auf der Langstrecke zu Hause. „Vor ein paar Wochen startete sie bei den Olympischen Spielen in Tokio“, sagt Rolf Töpfer. Katharina Steinruck landete am Ende auf Platz 31. Bundestrainerin in der Marathon-Disziplin ist ihre Mutter.

Mutter und Trainerin in einer Person

Katharina Steinruck gewann viermal die Deutsche Meisterschaft im Halbmarathon und eine Deutsche Meisterschaft im Marathon (2017). Sie wurde im Schüler- und Jugendalter von ihrem Vater Wolfgang Heinig trainiert, der schon ihre Mutter betreut hatte. 2013 übernahm ihre Mutter das Training. Seit 2007 startet sie für die LG Eintracht Frankfurt. 2009 begann sie im Anschluss an ihr Abitur ihre Ausbildung an der Verwaltungsfachhochschule Hessen im Fachbereich Polizei.

Katharina Steinruck beim Olympiamarathon. Quelle: Ju Huanzong

Tochter und Mutter kamen quasi direkt aus Japan. Jetzt wollen sie im Erholungsort Neuglobsow ein paar Tage Kraft tanken und zu „Oma Karin“ und „Opa Rolf“ fahren. Das tun sie aber nicht, ohne sich zu bewegen. „Wir wollen am Sonntag, 29. August, ab 10 Uhr einen kleinen gemütlichen Lauf veranstalten. Die Route führt um den Dagowsee. An dem Lauf kann sich jeder beteiligen. Es geht nicht um das Schnellsein und um Urkunden und Pokale, sondern nur um die Bewegung und um das eine oder andere nette Gespräch“, sagt Rolf Töpfer. Los geht es am Stechlinseecenter.

Von Stefan Blumberg