Lebenswünsche erfüllt: Todkranke Klaudia aus Oberhavel heiratet erst und sieht dann das Meer

Oberhavel

Klaudia aus Oberhavel, geboren 1956, hat aufgrund ihres Krebsleidens eine Liste geschrieben. Eine „Löffelliste“ oder auch „Bucketliste“, die Menschen anlegen, wenn sie nicht mehr lange zu leben haben. Auf Klaudias Liste stand das Meer. Und ihre Hochzeit. Die Hochzeit kam zuerst – so kurzfristig, wie man es sich nur vorstellen kann, wenn nach langem Kampf feststeht, dass keine weitere Therapie das Krebsleiden beenden wird. Klaudias Lebenspartner Roland erfüllte ihr den Wunsch. Am 17. Dezember ging er zum Standesamt, um die kurzfristige Hochzeit anzumelden, am 20. Dezember heirateten die beiden. Es folgte die Wünschewagen-Fahrt nach Warnemünde, die – genauso kurzfristig – bereits zwei Tage später stattfand.

Klaudia und Ehemann Roland in Warnemünde. Quelle: ASB Brandenburg

Mit an Bord waren die ehrenamtlichen Wunscherfüller Krissy und Danilo Schönherr und unterstützten den letzten Herzenswunsch von Klaudia und ihrer großen Patchworkfamilie. 2G+ war oberstes Gebot bei so vielen Personen, die alle vollständig geimpft waren. Am kalten Mittwochmorgen war Klaudia in heller Aufregung und empfing ihre Wunscherfüller zu Hause in Oberhavel in bester Stimmung. Sie und ihr Mann fuhren im Wünschewagen, den Rest der Familie – zehn weitere Personen – trafen sie vor Ort in Warnemünde. Der berühmte Warnemünder Leuchtturm war das erste Ziel der Familie. „Die Lebensfreude und Begeisterung von Klaudia steckte uns alle an und somit gab es viel zu lachen“, erzählt Krissy Schönherr. „Selbst die dicken Möwen am Backfischkutter amüsierten jeden und Klaudia kam aus dem Staunen nicht mehr raus.“

Es war windig und kalt am Meer, beim gemütlichen Mittagessen konnten sich alle aufwärmen. Danach ging es über den Alten Strom bis zur Brücke. Klaudia und ihr Mann Roland zogen sich zurück und genossen die innige Zweisamkeit beim Blick aufs Wasser. Dem Meer Lebewohl sagen, das war wohl der schwerste Moment an diesem Tag. Entlang des Alten Stroms warteten dann noch jede Menge Verkaufsstände darauf, von Klaudia in Augenschein genommen zu werden. Verliebt in eine Pudelmütze, kaufte Danilo Schönherr diese heimlich und überreichte sie der strahlenden Klaudia. Emotional wurde es, als die Familie wieder den Wünschewagen erreichte und sich voneinander verabschiedete – im Gepäck viele schöne Erinnerungen an diesen gemeinsamen Tag, der für alle ein besonderes Geschenk war. Nach einer entspannten Fahrt zurück, war Klaudia zwar erschöpft, aber doch sehr glücklich. Sie freute sich mit Tränen in den Augen über das kleine Fotoalbum, das Krissy im Auto während der Rückfahrt heimlich von der Reise angelegt hatte. Mit diesen Impressionen verabschiedeten sich die Wunscherfüller von Klaudia, die nun einen weiteren Wunsch auf ihrer „Bucketliste“ abhaken konnte.

Anmerkung der Redaktion: Klaudia bat darum nicht den Wohnort und den Nachnamen zu nennen.

Von MAZonline