Leicht angebräunt und zerschmolzen dreht sich der selbst produzierte Käse-Spieß am Dönergrill von Ronny Unger. Um 11 Uhr Vormittags stehen schon rund zehn Menschen vor dem mobilen Imbiss in Leegebruch Schlange, um sich ihre Käse-Kreation abzuholen. Auch die Kälte in diesen Januar-Tagen hält sie nicht davon ab.

Ronny Unger löffelt noch ein wenig Sauce auf den Döner, der Käse ist im Brot schon zerlaufen. Dann übergibt das Gericht seinem Kunden, für den sich das Warten offensichtlich gelohnt hat. Die Idee zu der Käse-Variante hatte Ronny Unger schon 2019.

Trotz winterlichen Temperaturen: Die Menschen stehen für den Käse-Döner Schlange. Quelle: Enrico Kugler

„Die Idee schwirrte mir schon seit Jahren im Kopf rum. Damit bieten wir eine echte Alternative an“, sagt er. Die drei Käsesorten – zwischen Cheddar, Chester und Gouda können die Kunden wählen – werden selbst hergestellt. Gouda sei am beliebtesten verrät Unger, da dort am wenigsten Laktose enthalten sei. Angefangen hat es 2014 mit Fisch.

Mit seinem mobilen Imbiss steht er regelmäßig in Leegebruch

„Seitdem gibt es uns. Damals gab es Lachs am Spieß“, sagt Unger. Doch sei Fisch ein schwieriges Produkt. „Wegen der kurzen Haltbarkeit ist Fisch nicht so gut geeignet. Und es ist schwerer ihn frisch zu halten“, sagt er. Also setzten er und sein Team 2019 die Käse-Idee um. Insgesamt seien sie zu dritt. Wobei ein Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie aktuell in Kurzarbeit ist.

Geplant war, den Käse-Döner mit den drei mobilen „Food-Trucks“ vorrangig auf Festivals anzubieten. 2019 gelang das noch. „Wir waren auf dem Rockharz-Festival, auf dem Hurricane und dem Highfield“, sagt Ronny Unger. Doch wegen der Corona-Pandemie ist erstmal alles anders.

Nun stehen die mobilen Imbisse mit dem markanten Feuer-Design überwiegend auf Parkplätzen von Wochenmärkten. In Leegebruch etwa vor einem Rewe. „Wir sind unglaublich dankbar, dass wir hier stehen dürfen. Das rettet uns in der aktuellen Zeit den Arsch“, sagt er deutlich. Neben Festivals seien sie vor der Pandemie auch oft auf Weihnachtsmärkten gewesen.

Doch was macht der Döner so lecker?

Ronny Unger hat auch eine Vermutung, warum der Käse-Döner so gut ankommt. „Der Name polarisiert natürlich. Und wir bieten eine Kombination aus leckerem Käse mit einem bekannten Imbissprodukt.“ Zudem seien fast alle Zutaten selbst gemacht. Nicht nur der Käsespieß ist selbst produziert, auch die verschiedenen Saucen oder etwa der Krautsalat.

So können die Kunden dann zwischen verschiedenen Produkten wählen, in denen etwa zerschmolzener Käse, Nachos, Bacon, Pfannengemüse und Krautsalat enthalten sind oder beispielsweise Lachs, Pfannengemüse, Käse und Krautsalat.

Und die kuriose Idee scheint Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Vergangenen Mittwoch waren zwei Youtuber in Leegebruch am Imbiss vor Ort. „Blocki“ und „Schlowi“ sind ihre Künstlernamen. Auf der Videoplattform testen sie regelmäßig verschiedene Imbisse und Restaurants.

Auch die beiden Youtuber „Blocki“ und „Schlowi“ sind für den Käse-Döner nach Leegebruch gefahren. Quelle: Enrico Kugler

Über 20.000 Abonnenten haben sie auf Youtube. Und auch auf den Käse-Döner von Ronny Unger wurden sie aufmerksam: „Über 60 Leute haben uns geschrieben, dass wir uns den Imbiss mal anschauen sollen“, sagt „Blocki“. So kam es, dass sie für ihren Kanal „Wer will Beef“ ein Video über die Döner-Variation gedreht haben.

Ronny Unger freut sich natürlich über den vielen Zuspruch, den seine Idee bekommt. „Ich habe schon das Gefühl, dass der Käse-Döner gut angenommen wird“, sagt er. In Zukunft kann er sich auch vorstellen, regelmäßig und Abseits verschiedener Festivals seine Dönerkreationen anzubieten. Auch, wenn die Corona-Pandemie eines Tages vorbei sein sollte. Die vielen Menschen die bei eisigen Temperaturen extra dafür in der Schlange anstehen, dürfte das freuen.

