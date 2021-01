Leegebruch: Gotteshaus der fleißigen Hände

Leegebruch

Mitten im Wohngebiet steht sie bescheiden weiß verputzt mit dunklem Schieferndach – die protestantische Kirche in der Straßen der Jungen Pioniere 1A in Leegebruch. Eigentlich müsste das kleine Gotteshaus den Zusatznamen „Kirche mit den vielen fleißigen Händen“ tragen. Denn ihre Kirche haben die Leegebrucher Stück für Stück selbst gebaut. Sie ist so peu a´peu gewachsen, wie der Ort selbst.

1832 soll Leegebruch noch ein unbewohntes Forstrevier gewesen sein. Es war neben Vehlefanz, Wendemark, Klein-Ziethen und Brieselang ein sogenanntes Vorwerk, das ab 1832 das preußische Kriegsministerium errichten ließ. Hauptsitz war in Bärenklau das königliche Remontedepot, wo Militärpferde ausgebildet wurden. 1840 lebten in Leegebruch erstmals sechs „Seelen“, 18 Jahre später waren es schon 43 Menschen – Tendenz steigend.

Zu Gottesdiensten wird hier mächtig in die Tasten gehauen. Quelle: Jeannette Hix

Immer mehr Familien zogen nach Leegebruch und der Anteil der Christen stieg. Aber eine eigene Kirche hatten die Gläubigen nicht. Sie gingen nach Bärenklau zum Gottesdienst. Aber am ersten Adventssonntag 1930 wurde endlich ihre eigene, kleine Kapelle eingeweiht. Sie hatte 30 Sitzplätze und Leegebruch wuchs und wuchs. Aus allen Teilen des Deutschen Reiches zogen Leute nach Leegebruch, um in den Heinkel-Flugzeugwerken zu arbeiten. Schnell war es in der kleinen Kapelle an der Dorfaue zu eng.

1937 erwarb die evangelische Kirchengemeinde 158 Hektar Land. Ihr größter Wunsch: Eine größere Kirche soll mal darauf stehen. 1939 gibt es auch erste Verhandlungen für einen Kirchenbau samt Glockenstuhl. Erst nach dem Krieg werden die Planungen weiter verfolgt. Aber noch finden Gottesdienste anfangs in der Schule, später im Kindergarten und schließlich im Kino des Volkshauses statt.

Christoph Poldrack war von 2008 bis 2018 Pfarrer in Leegebruch und besucht „seine“ Kirche noch heute. Quelle: Jeannette Hix

Immer mehr Menschen strömen in die Kirche, so dass die Bibelstunden in der Gaststätte „Schüttrumpf“ starten. Schließlich machen die Leegebrucher Nägel mit Köpfen. Am 25. Januar 1948 bauen sie in der damaligen Quitzowstraße, die heute Straße der Jungen Pioniere heißt, ihre Kirche. Aus Brettern eines ehemaligen Lazaretts der Wehrmacht. „Die Barackenkirche ist sehr bescheiden, aber groß genug, um die Gemeinde zu fassen“, ist im Heft 13, „Leegebrucher historische Blätter – „Die evangelische Kirchengemeinde Leegebruch“ zu lesen.

Die Leegebrucher sind stolz auf ihre kleine protestantische Kirche. Sie haben sie selbst gebaut. Quelle: Jeannette Hix

Der Geschichtsverein Leegebruch hat darüber sogar ein Buch herausgebracht. Am 25. April 1948 wird das hölzerne Gotteshaus eingeweiht – alle hatten beim Bau mit angepackt. Aus Leegebruch machte der Baubetrieb Karl Scholz mit, der Maler Max Bluhm und der Pumpenbauer Alfred Beier werkelte auch mit. Auch Baubetriebe aus Hohen Neuendorf, Velten, Oranienburg und Kremmen bringen sich ein. Um 1952 hat Leegebruch 3700 evangelische und 1400 katholische Christen, letztere mit eigener Kirche. Ein Kirchenchor wird gegründet, 1957 der Posaunenchor. Die Hälfte der getauften Kinder kommt zur Christenlehre.

Mitte der 60er Jahre war die alte Holzkirche so baufällig geworden, dass die Kirchengemeinde einen Bauantrag auf Neubau stellte. 250 Plätze sollte das neue Gotteshaus haben, einen Gemeinderaum mit 60 Plätzen, einen Raum für 30 junge Leute, eine Schwesternstation mit drei Zimmern und einen Turm für drei Glocken. Doch die Bitten um Baugenehmigung blieben ungehört und die Genehmigung aus. Da legten die Leegebrucher heimlich los. Peu á peu tauschten sie die alten Barackenteile durch massives Mauerwerk aus.

Rosemarie Dieck ist schon ihr ganzes Leben in der Kirche aktiv. Die Puppe für die Krippe hat sie selbst gemacht. Quelle: Jeannette Hix

Offiziell war immer nur von Reparatur und Ausbesserung die Rede. Der damalige Pfarrer Fuhrmann war stets mit der Sammelbüchse unterwegs, um Geld für Baumaterialien aufzutreiben. Und wieder brachten sich die Leegebrucher ein. Alwin Sommer baute einst die neuen Bänke und die Holzkanzel. Manfred Kepalies malerte die Kirche. Vom 21. bis 23. Mai 1975 wird dann der wacklige Holzturm abgerissen und der neue Glockenturm hochgezogen – das Metallkreuz auf der kleinen Turmspitze glänzt noch heute in der Sonne. Später wird wieder aus eigenen Mitteln der marode, vom Hausschwamm aufgelöste Fußboden erneuert, werden die Wände verputzt. 1994 wird der Kirchenchor neu gegründet und bis 2007 von Uta Wabner geleitet.

Der Frauen- und Seniorenkreis blickt optimistisch ins Jahr 2021

Um 2010 erfüllen Klänge der gerade neu angeschafften elektrischen Orgel das Kirchenschiff. Die rund 4500 Euro Anschaffungskosten kamen vorwiegend aus Spenden. „Damals stand eine große Orgelpfeife im Eingang und man konnte da seine Spende einwerfen. Ein aufgeklebtes Stück Papier zeigte, wie viel Geld schon in der Pfeife steckte“, erinnert sich Christoph Poldrack (68), der von 2008 bis 2018 in Leegebruch als Pfarrer tätig war. Seine Frau Nele führte bis diesen Sommer die Gottesdienste weiter.

Schon lange hat die kleine Kirche eine Ölheizung, einen neuen Gemeinderaum, eine Toilette und eine Küche. „Wir haben nach der Wende einen Teil unseres Kirchenlandes per Erpacht vergeben und konnten mit dem Geld die Kirche zum Teil sanieren“, sagt die Leegebrucherin Rosemarie Dieck (67), die schon ihr ganzes Leben im Kirchenkreis aktiv ist. Auch der Keller ist saniert und der Kircheninnenraum erneuert. Seit 2008 hat die Kirche auch einen schönen, gepflasterten Vorplatz und seit 2012 eine neue, gemauerte Kanzel.

2021 sollen hier wieder Veranstaltungen und Konzerte starten

„Unsere Kirche ist auch energetisch saniert. Wir haben sogar Energiesparfenster“, sagt Christoph Poldrack. „Fast alle Arbeiten wurden wieder per Eigenleistung von den Leegebruchern erbracht.“ Jetzt sammeln die 680 Gemeindemitglieder wieder für ihre Kirche: „Wir brauchen dringend ein neues Dach“, sagt Dagmar Saak (66) aus Leegebruch, die in „ihrer“ Kirche getauft und konfirmiert wurde und sich heute sehr in der Kirchengemeinde engagiert. Zwei Wünsche hat die kleine Kirchengemeinde aber noch für 2021 auf dem Herzen. „Vielleicht findet ja ein neuer Pfarrer den Weg in unsere Kirche“, sagt Gesine Utecht (66), die als Prädikantin Gottesdienste auch in Leegebruch leitet.

Auch vermisst die kleine Gemeinde die gemütlichen Zusammenkünfte im Kirchencafé. Auch der Senioren- und der Frauenkreis liegt auf Eis. Jeden dritten Mittwoch im Monat immer von 14 bis 17 Uhr steht hoffentlich wieder bald im liebevoll gestalteten Gemeinderaum Kaffee und Kuchen bereit. Und dann starten bestimmt auch wieder tolle Ausflüge wie zum Kloster Chorin oder in den Berliner Treptower Park, um auf dem Dampfer über die Spree zu schippern.

