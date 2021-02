18-jähriger Radfahrer bei Unfall in Leegebruch verletzt

Leegebruch

Mit einem Fahrrad befuhr ein 18-jähriger Oberhaveler am Freitag (26. Februar) gegen 6.50 Uhr die Eichenallee in Leegebruch. Ein 74-jähriger Oberhaveler am Steuer eines VW beachtete den entgegenkommenden jungen Mann offenbar nicht ausreichend beim Abbiegen nach links auf einen Parkplatz, so dass die beiden zusammenstießen. Der 18-Jährige verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

Von MAZonline