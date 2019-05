Leegebruch

Am 24. Mai um 19 Uhr hat die Amateurschauspielgruppe „Mischmasch“ in der Theaterkapelle auf der Dorfaue Leegebruch Premiere mit dem Stück „Der Küchenreigen“.

Klappe die Erste!

Das Stück ist ein Sittenbild mit Küchenpersonal um das Jahr 1900 in Berlin.Man erlebt die Sehnsucht von Emma und Minna nach einem anderen Leben, Ankunft und Abschied in den Liedern dieser Zeit. Für die Premiere am 24. Mai gibt es noch Restkarten, die unter der Telefonnummer 033084-60110 vorbestellt werden können.

Klappe die Zweite!

Am 26. Mai um 16 Uhr hat man noch mal die Gelegenheit in die Theaterkapelle zu kommen. Der Eintritt kostet neun Euro.

Von MAZonline