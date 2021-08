Auf Radtour durch Leegebruch: MAZ-Redakteure sprechen mit den Menschen vor Ort

Leegebruch

Die Fahne von Dynamo Dresden weht über dem Haus von Raimund Kupka. Vor 20 Jahren, als er in die Blumenstraße zog, hätte das wohl kaum jemand wahrgenommen.„Um mich herum war das hier alles Feld. Und jetzt stehen hier überall Häuser“, sagt der 62-Jährige und blickt auf das Wohngebiet „Fritzens Hut“, das seit 2017 hier entstanden ist. Kupka lebt er gerne in Leegebruch, in der Gemeinde sei in den letzten Jahren viel vorangegangen. „Aber es fehlen vor allem Erzieherinnen, weil es zu viele Kinder gibt“, sagt Kupka. Ein paar Meter weiter brettert Leon (9) auf einem Tretauto durch die Siedlung. Angst braucht seine Großmutter Martina Putzig nicht zu haben, denn viel Verkehr gibt es nicht. „Hier sind nicht so viele Leute und man kennt fast jeden. Es ist nicht so wie in der Stadt, sondern viel grüner“, sagt der Viertklässler der Leegebrucher Grundschule.

Ganz so viel Lob hat Paul (14) nicht übrig – zumindest nicht für die Gegend um die Parkanlagen am Pavillon, wo junge Leute aus vielen Städten sich abends oft treffen. „Vor kurzem haben mich zwei Männer gefragt, ob ich jemanden kenne, der Drogen verkauft“, sagt der Teenager. Die Männer, etwa 25 Jahre alt, hätten am Pavillon auch Alkohol getrunken. Und einmal hätten Unbekannte das Holzkonstrukt fast abgefackelt. Zudem sei es hier oft vermüllt, auch Glasscherben liegen im Park herum. Paul und Lena sind aber normalerweise im Jugendklub „T-Point“. „Wir sind hier nur, wenn der Klub geschlossen ist“, sagt Paul. Im vergangenen Jahr wurde das Areal in einen Spielplatz umgewidmet, um die Situation zu entschärfen.

Die Leegebrucher haben große Pläne

Und auch sonst haben sich Verwaltung und Gemeindevertreter viel vorgenommen, um den Ort für die Zukunft fit zu machen. Rund 7000 Einwohner gibt es mittlerweile, viel mehr sollen es laut Bürgermeister Martin Rother (CDU) auch nicht werden. Es geht der Verwaltung vor allem darum, die Lebensbedingungen im Ort zu verbessern. Neben der Erweiterung der Grundschule stehen auch der Erweiterungsbau der Kita „Sonnenschein“, ein Medizinisches Versorgungszentrum und ein Sportcampus mit Sporthalle samt Sportplatz, Rundlaufbahn und Sozialräumen an der Sportanlage Am Kleeschlag ganz oben auf der lange Projektliste.

„Es wird Zeit, dass wir eine Halle bekommen. Es betrifft ja nicht nur den Fußball, sondern etwa auch den Karnevalsverein und viele andere“, erklärt René Birkner (48), Vorsitzender der SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch. Gut findet er auch, dass es in der Halle Sozialräume geben soll. Bislang müssten die Sportler sich vor allem auf der Tribüne aufhalten. Nebenan auf der Laufbahn trainieren die Leichtathletik-Kinder der SG Vehlefanz, die Trainerinnen Leonie (16), Sandy Schürer und Lydia (23) beäugen das kritisch. „Wir nutzen den Platz als eine unserer Außenstellen. Es sind hier fast nur Leegebrucher Kinder“, sagt Sandy Schürer.

Stolz hält Thomas Joachim die „Muhrenwelle“ in die Kamera. Der Bäckermeister, der jeden Tag um 2.30 Uhr den Ofen anwirft, steht für Tradition und Qualität. „Leegebruch ist ein schöner Ort“, sagt der 52-Jährige, der am Montag mit seiner Mutter Dorothea hinterm Tresen steht. „Ich bin seit 36 Jahren dabei“, so die 72-Jährige. „Unsere Kunden kaufen alles. Neben der Muhrenwelle kann ich den Käsekuchen empfehlen.“

Das Hochwasser beschäftigt die Gemeinde bis heute

Auf der MAZ-Radtour erzählen nur wenige Menschen vom Hochwasser. Doch vor allem auf den Schutz gegen eine Katastrophe wie im Juni 2017 hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren viel Wert gelegt. Im Juni 2020 wurde der neue Durchlass in der Eichenallee für rund 810 000 Euro fertig – weitere 20 im Ort sollen folgen. Zwei Mitarbeiter im Bauhof reinigen die Gräben, im Rathaus kümmert sich ein Bauingenieur um die Niederschlagsentwässerung. Ende des Jahres soll ein Generalentwässerungsplan vorgestellt werden. „Ich habe schon Sorge, wenn es stark regnet“, erklärt Hans-Jörg Harms (63), der in der Straße Am Roggenfeld sein Haus hat. An jenem 29. Juni 2017, als der Starkregen fiel, kam er gerade von der Arbeit. Nur mit hochgekrempelten Hosen kam Harms auf sein Grundstück. Seine Koi-Karpfen schwammen dort, wo sonst Rasen ist. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt der Mann, der seit 1988 in der Gemeinde lebt.

Ramona Birkner wohnt gegenüber. Das Hochwasser habe sie nicht so arg erwischt, weil ihre Seite der Straße etwas höher liegt. „Wir hatten Glück. Nur die Garage gegenüber, wo ich viele Kartons hatte, ist vollgelaufen“, sagt Birkner. Angst hat sie aber nicht mehr, wenn es heute regnet. Die Gemeinde und Bürgermeister Martin Rother hätten zuletzt viel für den Hochwasserschutz getan, Grabenpflege inklusive. Die 45-Jährige sieht auf jeden Fall ihre Zukunft im Ort. Denn Leegebruch hat einen Vorteil.„Es ist immer noch ein Dort geblieben. Bei all dem Trubel der Großstadt“, sagt Ramona Birkner, „wirst du hier schön entschleunigt.“,

Von Marco Paetzel