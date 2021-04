Leegebruch

Bisher Unbekannte verschafften sich am Montagabend gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Leegebrucher Eichenallee und brachen zwei Baucontainer auf. Daraus wurden mehrere Baumaschinen gestohlen. Mitarbeiter der betreffenden Firma meldeten den Diebstahl am Dienstagmorgen der Polizei, die auch Kriminaltechniker am Tatort zum Einsatz brachte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline