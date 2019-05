Leegebruch

Die CDU hat mit Abstand die meisten Stimmen bei der Kommunalwahl in Leegebruch am Sonntag erhalten. 28,2 Prozent der Wähler votierten für die Christdemokraten. „Wir sind zufrieden, bedauern aber, dass wir einen Platz an die AfD verloren haben“, erklärt Spitzenkandidat Martin Hinze. Mit fünf Mitgliedern in der GVV stehe man dennoch gut da.

Wichtigste Ziele seien neben der Konsolidierung die notwendigen Arbeiten an den Abwasserleitungen. „Auch die Flut von 2017 bereitet uns immernoch große Probleme, viele Durchlässe müssen saniert werden“, so Hinze. Für die CDU ziehen neben ihm auch Frank Zachrau, René Eckert, Marco Lehmpuhl und Enrico Wanke in die neu gewählte Gemeindevertreterversammlung ein.

HGBV ist zufrieden

Mit 20,1 Prozent folgt der Handwerks-, Gewerbe- und Bürgerverein Leegebruch e. V. (HGBV) auf Rang zwei. „Wir sind sicherlich nicht unzufrieden mit dem Ergebnis, haben allerdings einen Sitz an die AfD verloren“, erklärte Isolde Bree vom HGBV, die jedoch mit vier Sitzen auch noch ganz gut leben kann. Neben ihr sitzen noch Martina Lasarenko, Daniela Janke und Thomas Rilke in dem Gremium.

Die Linke erhielt bei der Leegebrucher Kommunalwahl 19,9 Prozent der Stimmen, das bedeutet vier Sitze in der GVV. Neben Giso Siebert werden diese Steffi Klinghardt, Stefanie Rose und Yvonne Wilde einnehmen.

Zehn Jahre lang fraktionslos, nun in der AfD

Die AfD indes kommt in Leegebruch aus dem Stand auf eine Zustimmung von 17,6 Prozent – angetreten war sie hier noch nie. „Ich bin zufrieden mit dem Wahlergebnis. Wir müssen jetzt schauen, dass wir etwas Anständiges für die Bürger erreichen“, sagt AfD-Mann Wolfgang Klinkers, der seit zehn Jahren als Fraktionsloser in der GVV gesessen hatte. Er wolle konstruktiv mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten, unter anderem die Erneuerung der Durchlässe und der Straßen aus dem 1930er-Jahren voranbringen. Neben ihm sitzen künftig auch Thomas Bönisch und Frank Herrmann in der GVV.

Die SPD kommt in der Gemeinde Leegebruch nur noch auf 7,3 Prozent, den Sitz wird Sylvia Kluge einnehmen. Die Grünen/Bündnis 90 ziehen mit 6,8 Prozent neu ein. Den Sitz, der daraus resultiert, nimmt Manuela Feller ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 61 Prozent.

Von Marco Paetzel