Carport brennt in Leegebruch: Feuerwehr verhindert Übergreifen aus Wohnhaus

Nächtlicher Alarm ereilte am frühen Sonntagmorgen (17. Mai) gegen 3.23 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Leegebruch, Velten und Vehlefanz. Ein aufmerksamer Anwohner hatte im Leegebrucher Hufeisenweg den Brand eines Carports bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Wie Matthias Peter, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel auf MAZ-Nachfrage mitteilte, war vermutlich unsachgemäß entsorgte Asche einer Feuerschale ursächlich für den Brand. „Die heiße Asche wurde offenbar in eine Mülltonne gegeben. Diese fing in der Folge Feuer“, so Peter weiter.

Durch offenbar unsachgemäß entsorgte Asche wurde erst eine Mülltonne, in der Folge dann ein Carport in Brand gesetzt. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Auf Grund der brennenden Mülltonne griff das Feuer auch auf die Verkleidung eines angrenzenden Carports über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

