Leegebruch

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag von einem auf einer Freifläche in der Eichenallee in Leegebruch abgestellten Lkw MAN nach dem fachgerechten Ausbau das Getriebe sowie die Kardanwelle gestohlen. Es entstand ein Schaden von circa 30 000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm zum Besonders schweren Fall des Diebstahls die Ermittlungen auf.

Von MAZonline