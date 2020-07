Diese Leegebrucher Familie ist auf den Hund gekommen

Leegebruch

Der Hund wird oft als der beste Freund des Menschen bezeichnet. Ein leuchtendes Beispiel dafür ist Familie Bauer aus Leegebruch, denn ohne Vierbeiner geht vor allem bei den weiblichen Familienmitgliedern nichts. Mutter Joanna betreibt seit zwei Jahren eine Hundeschule in Hohen Neuendorf, die 15-jährige Vivienne ist sehr erfolgreich im Hundesport zusammen mit ihrer Malinoishündin Cute unterwegs und Veronique (18) gestaltet und entwirft Logos, Bilder und Porträts für die Homepage der Hundeschule. „Wir lieben einfach Hunde. Allerdings ist mein Mann Rene auch der perfekte Gegenpol zu uns drei, er bremst dann wenn nötig unsere Hundeliebe“, berichtet Mama Joanna schmunzelnd.

Von Berlin nach Leegebruch

1997 zogen Joanna und Rene Bauer aus Berlin nach Leegebruch. „Wir wollten unbedingt ein eigenes Häuschen und begaben uns auf die Suche. In Leegebruch wurden wir fündig und fühlen uns seit dem dort auch super wohl“, so die 41-jährige Joanna. Elf Jahre später, inzwischen waren auch die beiden Mädchen Veronique und Vivienne zur Welt gekommen, legte sich die Familie einen Hund zu, der anschließend das gesamte Leben verändern sollte. „Wir holten uns damals einen Golden-Retriever und der hat nicht wirklich gehört. Wir haben dann als Familie gemeinsam gelernt, mit einem Hund umzugehen und unseren Hund zu erziehen“, blickt Joanna Bauer zurück.

Anzeige

Joanna Bauer hat sich mit der Hundeschule Jobadog in Hohen Neuendorf selbstständig gemacht. Quelle: Veronique Bauer

Weitere MAZ+ Artikel

Auch beruflich sollte der Hund für Joanna Bauer zukünftig im Mittelpunkt stehen. Nach einer erfolgreichen Ausbildung als Tierpflegerin folgte eine Ausbildung zur Hundetrainerin. 2018 eröffnete die 41-Jährige dann JoBaDog – ihre eigene Hundeschule. „Ich liebe diesen Job. Sicherlich ist es ab und an auch mal nicht so einfach, aber grundsätzlich ist es einfach nur toll, bei Wind und Wetter für unsere Kunden da zu sein und mitzuerleben, wie Hunde und Menschen eine Einheit werden.“

Vivienne (l.), Veronique (M.) und Joanna Bauer aus Leegebruch.. Quelle: Robert Roeske

Tochter Vivienne ist im Hundesport zu Hause

Die Liebe der Mutter zum Hund beeinflusste auch Tochter Vivienne früh. „Ich war bereits mit vier Jahren immer wieder beim Hundetraining mit dabei, mit elf Jahren habe ich dann mit dem Hundesport begonnen“, erinnert sich die heute 15-Jährige an die Anfänge. Ob Fährtensuche, Unterordnung oder Schutzdienst, mit Hündin Cute trainiert Vivienne quasi täglich und das mit Erfolg. 2018 wurde Vivienne Bauer Landesjugendmeisterin. „Ich muss auch mit Leistung in diesem Sport überzeugen, Respekt ist oftmals nicht vorhanden. Viele sehen mich als kleines Mädchen an, das motiviert mich. Leider spüre ich auch oftmals Neid, was mich ebenfalls weiter anspornt“, so Vivienne selbstbewusst.

Vivienne Bauer ist durch die Leidenschaft der Mutter beeinflusst worden. Quelle: privat

Dabei finanziert die Schülerin ihr Hobby selbst, durch Nebenjobs und Ferienarbeit. „Ich möchte mal Weltmeisterin werden, das ist mein großes Ziel.“ Beruflich möchte die 15-Jährige später zur Polizei, allerdings nicht als Hundetrainerin. „Ich möchte den Hundesport als Hobby betreiben, beruflich habe ich da aber andere Vorstellungen.“

Veronique hat eine Katze

Die 18-jährige Veronique Bauer hat keinen Hund, sondern eine Katze. „Ich bin mit Hunden aufgewachsen, einen eigenen wollte ich aber nicht haben und den Weg meiner Schwester und meiner Mutter wollte ich auch nicht bestreiten.“ Bereits mit 16 Jahren legte Veronique ihr Abitur ab, anschließend absolvierte sie eine Ausbildung zur Mediengestalterin, die sie nach nur 18 Monaten erfolgreich abschloss. „Vero ist schon unsere absolute Überfliegerin in der Familie“, zeigt sich auch Mama Joanna begeistert.

Diese ganz besondere Maske wurde für Joanna Bauer (41), Hundetrainerin aus Leegebruch von Claudia Kelch genäht. Sie bnötigt die Masken, um wenigstens Einzelunterricht anbieten zu können. Quelle: privat

Inzwischen arbeitet Veronique Bauer als Mediengestalterin in einer Berliner IT-Firma, kümmert sich aber nebenbei weiterhin um die mediale Gestaltung der Hundeschule ihrer Mutter. „Alles was unsere Hundeschule reflektiert und nach außen verkörpert – Logos, Bilder, Grafiken oder ähnliches – hat alles Veronique entworfen“, berichtet Mutter Joanna. „Ich interessiere mich sehr für Fotografie und die Malerei, sehe da auch meine künstlerische Zukunft“, so die 18-Jährige. Ein Leben ohne Hunde ist aber auch für Veronique Bauer nicht vorstellbar.

Die Familie nutzt immer wieder die Felder und Wiesen in Leegebruch. „Wir sind super glücklich dort. Wir genießen die Ruhe, sind aber auch schnell in Berlin“, so Mama Joanna. Auch Tochter Vivienne genießt die Vorzüge der ländlichen Heimat als perfekte Trainingsstätte. „Besser kann man es ja nicht haben, wenn jeder Spaziergang auch zum Training genutzt werden kann“, so die 15-Jährige. So wird sich auch in Zukunft bei Familie Bauer alles um den Hund drehen und sollte es mal doch zu viel werden – ist Papa Rene zur Stelle!

Von Knut Hagedorn