Leegebruch

„Leider sind unsere Gewässer schon sehr verdreckt, das grenzt teilweise an Umweltverschmutzung. Uns hat dieser Zustand angestunken und wir wollten etwas dagegen tun.“ Kaum hat Reiner Beust zu Ende gesprochen, da hängt schon wieder eine Metallstange an seinem Magneten und wird aus dem Wasser gezogen. Seit einem Jahr sind die drei Leegebrucher Reiner Beust (38), Ronny Klinghardt (38) und dessen Sohn Leon (19) als „ Magnethunters“ wöchentlich unterwegs in Berlin und Brandenburg und säubern ehrenamtlich die Gewässer.

Die "Magnethunters" aus Leegebruch Quelle: Robert Roeske

„Es ist schon unfassbar, was wir aus den Gewässern ziehen. Von Kühlschränken, Fahrrädern, Parkbänken bis hin zu einem 250 Kiloschweren Tresor, den wir in Berlin fanden, war schon alles dabei“, berichtet Ronny Klinghardt. Zumeist suchen sich die drei Männer eine Brücke, befestigen dort ihre Magnete mit Seilen am Brückengeländer. „Im Wasser kann ein Magnet im Radius von circa 20 Zentimetern Unrat und Müll anziehen“, erklärt Reiner Beust. Wenn die gefundenen Objekte zu schwer sind und nicht mit Manneskraft hochgezogen werden können, helfen noch eine Seilwinde und Karabinerhaken.

Auf die Idee kamen die drei Leegebrucher durch einen Bekannten, der ihnen Videos vom sogenannten Magnetfischen zeigte. „Während aber viele dies als Schatzsuche betreiben, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, unsere Gewässer zu säubern“, so Leon Klingenhardt. Am Sonnabend weilten die „ Magnethunters“ in der Parkallee in Velten, nicht zum ersten Mal. „Wir sind jetzt das vierte Mal hier und leider ziehen wir immer wieder Müll hoch. Beim letzten Mal hing sogar ein Motorrad der Marke ’MZ’ samt Beiwagen am Magneten“, berichtet Reiner Beust.

Mächtig viel Schrott bergen die drei Leegebrucher Woche für Woche. Quelle: Robert Roeske

Vor allem Baumaterialien landen immer wieder im Wasser, wie Leon Klinghardt berichtet. „In Nieder Neuendorf haben wir mal so viel Baumaterialien aus dem Wasser gezogen, wir hätten glatt eine eigene Baufirma eröffnen können.“ Besonders stark sei die Verschmutzung laut den drei Leegebruchern allerdings im Gewässer am Bollwerk in Oranienburg. „Wir holen dort regelmäßig Fahrräder, Einkaufswagen und selbst E-Roller aus dem Wasser“, berichtet Ronny Klinghardt kopfschüttelnd.

Ganz ungefährlich ist das Müllsammeln per Magnet nicht, Schürf- und Schnittwunden sind Alltag. Gerade in Oranienburg ist aber eine andere Gefahr immer präsent. „Natürlich haben wir großen Respekt davor, mal eine Bombe am Magneten zu haben. Bislang aber war das noch nicht der Fall, zum Glück“, so Reiner Beust.

Die Magnete der drei sind am Geländer befestigt. Quelle: Robert Roeske

Bis zu 200 Euro kostet ein Magnet, sechs sind aktuell im Bestand der „ Magnethunters“. „Ungefähr ein Jahr lang behält ein Magnet seine Anziehungskraft“, erklärt Reiner Beust. Da die drei Leegebrucher die Magnetfischerei als Hobby betreiben, müssen auch die Kosten selbst finanziert werden. „Wir sammeln den ganzen Schrott und bringen ihn alle drei Monate dann weg. Mit dem dort erzielten Geld kaufen wir dann neue Magnete“, so Ronny Klinghardt.

Verboten ist laut Gesetzgeber das Müllsammeln per Magnet nicht, allerdings gibt es laut Reiner Beust eine klare Vorgabe: „Alles was wir an Schrott und Müll aus dem Wasser ziehen, müssen wir auch mitnehmen und entsorgen.“ Unterstützung und Verständnis erhalten die „ Magnethunters“ immer wieder aus der Bevölkerung. „Wir bekommen da schon viel Zuspruch, einzig die Angler sind manchmal von uns genervt“, ergänzt Leon Klinghardt lächelnd.

Leon Klinghardt ist bei den „Magnethunters“ für die Social-Media-Arbeit zuständig. Quelle: Robert Roeske

Während die drei Männer immer wieder die Magnete über das Geländer ins Wasser werfen und anschließend Unrat aus dem Wasser ziehen, läuft nebenbei eine Videokamera. „Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal und sind auch bei Instagram sehr aktiv. Wir wollen so auf unsere Tätigkeit aufmerksam machen“, erklärt Leon Klinghardt, der gerade erfolgreich sein Abitur abgeschlossen hat. Ein Ende der Aufräumaktionen ist für die „ Magnethunters“ noch nicht in Sicht. „Natürlich würden wir uns freuen wenn wir nicht mehr unsere Magnete ins Wasser werfen müssten, das würde dann bedeuten dass die Gewässer sauber sind. Das ist allerdings noch lange nicht der Fall“, so Ronny Klinghardt.

Gewässertour geplant

In naher Zukunft planen die drei Leegebrucher eine Gewässertour durch den hiesigen Landkreis. „Wir wollen dann mit einem Boot raus und dort nach Schrott suchen. Bislang sind wir ja meistens an Brücken “, so Ronny Klinghardt. Sechs Stunden sind die drei Männer in der Regel per Magnet aktiv. „Mehr geht dann einfach körperlich nicht, wenn du so viel Schrott und Müll aus dem Wasser ziehst, bist du irgendwann platt“, erklärt Reiner Beust. Auch in Velten mussten die „ Magnethunters“ wieder ordentlich anpacken, der mitgebrachte Anhänger war nach vollbrachter Magnetfischerei wieder voll beladen mit diversen Schrottresten.

Von Knut Hagedorn