Eine verletzte Person bei Unfall am Leegebrucher Kreisverkehr

Leegebruch

Zu einem Verkehrsunfall am Leegebrucher Kreisverkehr an der L172 zwischen Germendorf und Leegebruch mussten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagnachmittag (3. Februar) gegen 14.35 Uhr ausrücken. Offenbar bedingt durch einen Vorfahrtsfehler kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die 80-jährige Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte die Gefahrenstelle ab und säuberte die Straße von auslaufenden Betriebsstoffen. Zur Sachschadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.

Die Freiwillige Feuerwehr Germendorf und die Hauptamtlichen Kräfte waren im Einsatz. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline