Einsatz auf dem Sportplatz: Neue Tore für Blau-Weiss Leegebruch

Leegebruch

2,44 Meter hoch und 7,32 Meter breit. Diese Maße schmücken die zwei neuen Tore auf dem Leegebrucher Sportplatz Am Kleeschlag. An den Aluminiumpfosten kleben zudem die Aufdrucke „FORZA“. Am vergangenen Sonnabend stellten einige Mitglieder von Blau-Weiss in dem weiten Rund die mobilen Tore während eines Arbeitseinsatzes auf - inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie mit Schnelltests und Hygieneregeln als Vorsichtsmaßnahmen an der frischen Luft.

Und es war offenbar höchste Zeit für den Wechsel. „Die alten Tore sahen schon mitgenommen aus. Da hat man die Zeit und Natur gemerkt“, sagte Hendryk Krenz, 2. Vorsitzender des Vereins. Nach mehreren Stunden und mit viel handwerklichem Geschick war die Arbeit getan. Wobei der Aufbau des zweiten Tores schneller vorangegangen war als beim ersten - schließlich musste jeder Handgriff sitzen, jede Schraube ordentlich festgezogen werden, ehe die Netze eingehängt werden konnte.

Die Vereinsmitglieder hatten ihren Spaß bei der Aktion. Quelle: Robert Roeske

Wann die neuen Tore in Leegebruch allerdings zum Einsatz kommen können, ist nach wie vor offen. Denn der Ball rollte schon lange nicht mehr im Spielbetrieb auf dem hiesigen Sportplatz. Ebenso ist das Training derzeit untersagt. „Wir sind jedenfalls vorbereitet, wenn es wieder losgehen kann“, sagt der 2.Vorsitzende. Denn aufgrund des Coronavirus wurde die Fußballsaison 2020/21 im November 2020 erst ausgesetzt, im März dann abgebrochen. Die Leegebrucher sind zwar noch im Kreispokal vertreten. Ob dieser Wettbewerb allerdings fortgesetzt werden kann, ist offen.

Die alten Tore hatten die besten Tage hinter sich

Ein Pflichtspiel in Leegebruch gab es zuletzt am 24.Oktober 2020. Mit 5:3 setzten sich die Blau-Weiß-Kicker gegen den FC Kremmen in der höchsten Kreisspielklasse durch. Seitdem standen die alten Tore verlassen auf dem Gelände umher, waren aber schon lange nicht mehr im besten Zustand. Daher entschloss sich der Verein nun zu dieser Maßnahme, setzte die Idee nach knapp einem Jahr erfolgreich um, und investierte rund 5 500 Euro in der Anschaffung. Dafür gab Kassenwart Christian Maaß die Zustimmung.

„Die alten Tore waren aus den 90-er Jahren, hatten schon die besten Tage hinter sich“, so Krenz. „Wir haben uns mehrere Angebote eingeholt.“ Dank der Rollen an der Halterung können die neuen Tore nun bei der Bewässerung des Platzes vom Rasen ohne großen Aufwand entfernt werden, um diese zu schützen. Denn die Investition soll sich für die Leegebrucher auch noch in den kommenden Jahren auszahlen. Am besten mit Punkte und Siege auf dem heimischen Platz. Wann denn auch immer wieder gespielt werden darf und kann.

Von Matthias Schütt