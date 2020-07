Endspurt in der Landapotheke: Die aufwendige Modernisierung ist fast abgeschlossen

Leegebruch

Seit Mai 2000 ist Christiane Patzelt die Inhaberin der Landapotheke in Leegebruch. Diese wird seit einigen Monaten aufwendig umgebaut und erweitert – mitten in der Corona-Zeit. „Das ist natürlich wahnsinnig herausfordernd“, sagt die Apothekerin. Doch eine Verschiebung der Umbauten stand für die 51-Jährige außer Frage, denn die Vorbereitungen liefen bereits seit einem Jahr, als die Pandemie ausbrach. „Ich hatte natürlich vor allem Sorge um meine Mitarbeiter und habe immer gehofft, dass wir alle gesund bleiben.“ Durch die Corona-Zeit hat sich der Termin für die Wiedereröffnung verschoben. Das Konzept der modernisierten Landapotheke folgt der Idee, Transparenz nach außen zu zeigen. „So kann der Kunde und Patient in die sogenannte Rezeptur hineinschauen und sieht, wie Salben, Augentropfen und Kapseln hergestellt werden. Das eine Apotheke auch Handwerk bedeutet, haben ja viele Menschen nicht mehr in Erinnerung.“

Im neuen Verkaufsraum gibt es noch viel zu tun. Christiane Patzelt bespricht mit Martin Zehl von der Kommunikationstechnik einige Details. Quelle: Wiebke Wollek

Kunden sind künftig auch nicht mehr zwingend an die Öffnungszeiten der Apotheke gebunden. Medikamente, auch rezeptpflichtige, können vorab bestellt und dann jederzeit per Eingabe eines Codes am elektronischen Ausgabefach abgeholt werden. Auf Beratung wird trotzdem nicht verzichtet, diese kann per Telefon oder Video stattfinden. „Oft wird unterschätzt, wie wichtig so ein Gespräch ist“, sagt Christiane Patzelt, die seit 1994 in ihrem Beruf arbeitet. Denn nicht selten landen Patienten wegen Wechselwirkungen von Medikamenten im Krankenhaus.

Medikamente können 24 Stunden am Tag abgeholt werden. Quelle: Wiebke Wollek

Die wohl größte Veränderung betrifft den Verkaufsraum, der um das nebenan liegende Geschäft erweitert wurde. Dort befand sich bis zum vergangenen Jahr eine Änderungsschneiderei. In diesem Bereich richtet sich Christiane Patzelt ein kleines Sanitätshaus ein. Zwei neue Fachkräfte hat sie eigens für diese Sparte eingestellt. In der Corona-Zeit sind auch zwei Botenfahrer hinzugekommen, die wohl auch bleiben werden. Der Bedarf an Artikeln wie Bandagen, Orthesen, Inkontinenzprodukten oder Kompressionsstrümpfen sei gestiegen, da die Bevölkerung immer älter wird, erklärt die Apothekerin. Noch ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Erweiterung der Räume. Kunden können den Mindestabstand besser einhalten und auch in der kalten Jahreszeit soll sich keine Schlange vor der Eingangstür bilden. Barrierefrei ist das ganz große Leitmotiv dieser Modernisierung, denn jede Stufe, Matte oder Stolperfalle wurde aus dem Weg geräumt. Rollstuhlfahrer haben die Möglichkeit, problemlos zu wenden. Ein Platz ist speziell für Gehörlose mit einer Induktionsschleife ausgestattet und erlaubt so eine barrierefreie Kommunikation.

Elektroinstallateur Thomas Kresse sorgt dafür, dass die Notdienstklingel mit dem Telefon verbunden wird. Quelle: Wiebke Wollek

Auf einer Sitzbank können Erschöpfte eine Verschnaufpause einlegen. Bei Bedarf kann sich jeder in der Apotheke die Hände waschen oder kostenlos einen Schluck Wasser trinken. „In der Apotheke kann man sich künftig die Händewaschen, gerade wenn man vom Arzt kommt oder aus dem Supermarkt, hat man in Corona-Zeiten doch vielleicht ein erhöhtes Hygienebedürfnis, dem hier Rechnung getragen wird.“ Christiane Patzelt ist die Vernetzung der Dienstleister, Unternehmen und Gewerbetreibenden im Ort wichtig. In der Apotheke wird es eine Kommunikationsecke mit Broschüren geben. „ Leegebruch liegt mir am Herzen. Deswegen bin ich im Juni 2019 auch selbst aus Hohen Neuendorf hergezogen.“ Kommende Woche soll der neue Verkaufsraum für Besucher offen sein.

Von Wiebke Wollek