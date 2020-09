Fahrraddieb in Leegebruch auf frischer Tat ertappt

Leegebruch

Auf frischer Tat wurde ein 33-jähriger Oberhaveler am Mittwoch (16. September) gegen 10 Uhr in der Leegebrucher Eichenallee bei einem Fahrraddiebstahl durch einen 46-jährigen Mann aus Oberkrämer beobachtet. Dieser informierte die Polizei. Der Mann demontierte das mit einem Fahrradschloss gesicherte Vorderrad von dem Mountainbike der Marke „ Bulls“ und montierte anschließend ein selbst mitgebrachtes Vorderrad an dieses. Durch die Beamten konnte er an seiner Flucht gehindert werden.

Weiteres Fahrrad und geraubter Reisepass

Gegenüber den Polizisten gab er offenbar an, weitere Fahrraddiebstähle im Oranienburger Bereich begangen zu haben. An seinem derzeitigen Wohnort konnte ein Rad einer Diebstahlshandlung zugeordnet und gesichert werden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte ein fremder Bundespersonalausweis aufgefunden werden, welcher offenbar nach einem schweren Raub in Berlin zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Von MAZonline