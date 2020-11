Faszination für die Zucht: Die Kleintierschau in Leegebruch begeistert seine Besucher

Leegebruch

Von lautem Gackern, Gurren und Kreischen werden die Besucher begrüßt, die sich auf den Weg zur Kleintierschau nach Leegebruch begeben haben. Während das Geflügel ordentlich Radau macht, sitzen die Kaninchen relativ geräuschlos in ihren Käfigen. Zuchtwart Dieter Marx vom Kleintierzüchterverein D 341 Leegebruch ist froh, dass die Schau noch gerade rechtzeitig vor dem Teil-Lockdown stattfinden konnte. Rund 250 Tiere wurden den Zuschauern präsentiert – von Zwerghühnern, Nackthalshühnern über Tauben bis zu Kaninchen. Die Züchter gehörten teils zum Verein, kamen teils aber auch von außerhalb, um ihre Tiere von Fachpreisrichtern bewerten zu lassen. Mit seinem Hahn der Rasse Zwerg Orpington Schwarz gewann Dieter Marx einen Landesverbandsehrenpreis, der zweite Preis dieser Kategorie ging an Fritz Heitmann, der Deutsche Langschnäblige Tümmler züchtet. Dieter Marx, der auch einem Bauernhof in Sachsen aufgewachsen ist, züchtet schon seit 40 Jahren und hat mittlerweile so viele Pokale, dass er immer wieder welche verschenkt, um Platz zu schaffen. Über die Auszeichnung vom Wochenende freut er sich trotzdem.

Dieter Marx mit seinem Hahn, für den er den Landesverbandsehrenpreis gewonnen hat. Quelle: Wiebke Wollek

Der älteste Aussteller war Josef Dittrich aus Leegebruch mit 85 Jahren, der seine Nackthalshühner präsentierte. Dass Tierzucht auch für jüngere Menschen interessant ist, beweisen Franziska Schwärtzke und Andy Schulz aus Velten, beide Anfang 30. Sie ist über ihren Freund vor einigen Jahren zu diesem schönen, aber auch zeitintensiven Hobby gekommen. Gemeinsam züchten sie nun unter anderem Pfautauben, die ihr Gefieder tatsächlich so ähnlich wie einen Pfauenschweif aufstellen können. „Die Pflege der Tiere nimmt viel Zeit in Anspruch, aber wir machen das gerne“, erzählt die 31-Jährige. Im September waren die beiden zu Gast auf der Kleintierschau in Mühlenbeck. Die Ausstellung in Leegebruch war nun auch für sie die letzte in diesem Jahr. Besuchern, ob Kindern oder Erwachsenen, standen die beiden mit Freude Rede und Antwort.

Auch Kaninchen waren zu sehen. Quelle: Wiebke Wollek

Dieter Marx hofft nun, dass der Kleintierzüchter einigermaßen heil durch die Corona-Zeit kommt. „Wir haben noch Glück, dass wir hier unser eigenes Vereinshaus haben. Doch die Kosten, wie Pacht und Strom laufen ja weiter. Wir überleben nur durch Spenden und eben die Ausstellungen“, erklärt er. Damit die Schau am Wochenende noch stattfinden konnte, wurde sehr darauf geachtet, dass Abstände zwischen Gästen, die nicht zusammen gehören, eingehalten wurden. Dafür durften nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Ausstellungsraum. Da der Andrang jedoch nicht riesig war, ließ sich das Konzept gut umsetzen, sagt Dieter Marx. Wer im Anschluss noch ein wenig plauschen wollte, ging dafür in den Außenbereich. Zusätzlich zu den Landesverbandsehrenpreisen wurden noch Kreisverbandsehrenpreise und Bürgermeisterehrenpreise verliehen. Dieter Marx war mit seinen Hähnen schon in ganz Deutschland auf Tierschauen vertreten.

Von Wiebke Wollek