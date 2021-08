Feier in Leegebruch endet mit Streit und Körperverletzung

Eine Feier in Leegebruch nahm in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag ein unschönes Ende. Nach einem zunächst verbalen Streit soll dort ein 32-Jähriger eine Frau angegriffen und verletzt haben.

