Leegebruch

Die Leegebrucher Feuerwehrleute hatten 2020 bereits viel zu tun. Rund 45 Einsätze gab es bis zum Herbst, um die 50 seien insgesamt zu erwarten. „Wir hatten für unsere Verhältnisse viele Verkehrsunfälle“, sagt Leegebruchs Gemeindebrandmeister Sebastian Hentschel. Zweimal sah das spektakulär aus, weil Autos auf die Seite gekippt waren – Grund waren jedes Mal medizinische Notfälle.

Steckbrief Gründungsdatum:4. Juni 1898 Wehrführung: Nicole Jänicke Mitgliederzahl: 99 aktive Mitglieder: 43 Alters- undEhrenabteilung:18 Jugendliche:23 Fahrzeuge:xLF 20, DLK 23/12, ELW, MTF, MZF Einsätze 2019:173 Anschrift: Waldstraße 4, 16540 Hohen Neuendorf Kontakt: 03303/52 83 61 Internet:www.feuerwehrhohenneuendorf.de

Was die Einsatzbereitschaft am Tage angeht, so ist der Feuerwehrchef zufrieden. „Wir sind in dieser Zeit immer zwischen sieben und neun Leute, das ist top“, so Hentschel. Insgesamt gibt es in Leegebruch um die 40 Aktive – allerdings seien nicht immer alle verfügbar.

Auch in puncto Technik sind die Leegebrucher gut aufgestellt. 2021 soll ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) bestellt werden, Anfang 2022 soll es da sein. Dann muss noch der Einsatzleitwagen erneuert werden. „Und dann wären wir erstmal komplett.“

Von Marco Paetzel