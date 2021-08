Freiwillige Feuerwehr Leegebruch: Die Zeichen stehen auf Zukunft

Leegebruch

„Letzter Einsatz: B-Pkw“ steht auf dem großen Monitor, der im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Leegebruch über einer Reihe Schutzhelme hängt. Gleich daneben werden Ausbildungstermine und Veranstaltungen angekündigt, während eine Wetterkarte die aktuelle Warnlage darstellt. Die Digitalisierung hält mittlerweile auch bei den Feuerwehren Einzug, wie es sich am Beispiel der Leegebrucher Brandschützer gut erkennen lässt.

Feuerwehr Leegebruch setzt auf doppelte Alarmierung

„Dieser Monitor ist mit einer Alarm-App gekoppelt“, erklärt Wehrführer Sebastian Hentschel (36). Läuft ein Alarm für die Brandschützer auf, lösen mittlerweile nicht mehr nur die digitalen Meldeempfänger (DME) aus, sondern auch die Smartphones. „Jede Einsatzkraft kann dann auf dem Handy bestätigen, ob sie zum Einsatz kommt oder nicht.“

Auf dem Monitor können alle relevanten Informationen auf einen Blick erfasst werden. Quelle: Enrico Kugler

Dies ermögliche den Führungskräften schon kurz nach der Alarmierung einen detaillierten Überblick über die zur Verfügung stehenden Kräfte. „Zudem öffnet sich dann auch eine Karte, die grob den Einsatzort anzeigt.“ So könne schon der Weg dorthin vorab festgelegt werden. „Die Funkmeldeempfänger haben leider ab und an Probleme mit dem Empfang“, begründet Sebastian Hentschel das Alarmierungs-Doppel und betont: „Die App soll die Empfänger aber nicht ersetzen.“

Auch die ersten Fahrzeuge verfügen über Computertechnik

In Kürze müssen die Einsatzkräfte im Alarmfall auch nicht mehr im Dunkeln nach dem Schlüsselloch suchen: „Das Licht im Gerätehaus wird künftig angehen, wenn ein Alarm aufläuft“, erklärt der Wehrleiter, der bereits seit 1997 in der Feuerwehr aktiv und bis zum Verbandsführer ausgebildet ist.

Der Fortschritt der Technik wird auch bei den Fahrzeugen der Feuerwehren deutlich. So ist der Einsatzleitwagen der Leegebrucher, kurz ELW, mittlerweile mit einem Tablet, einem Computerbildschirm und einem Multifunktionsdrucker ausgestattet. „Darüber lässt sich beispielsweise die Atemschutzüberwachung protokollieren“, gibt Sebastian Hentschel einen Einblick in die Funktionsweise. Aber auch die Einsatzdokumentation ließe sich darüber schnell und effizient erledigen.

Für die Einsatzdokumentation und Atemschutzüberwachung stehen im ELW ein Tablet und ein Multifunktionsdrucker zur Verfügung. Quelle: Enrico Kugler

Wie wichtig die Weiterentwicklung der Feuerwehren ist, zeigt unter anderem auch ein Blick in die Einsatzstatistik der Leegebrucher. „Waren es im vergangenen Jahr insgesamt 56 Einsätze, so stehen wir in diesem Jahr jetzt schon bei 57 Einsätzen“, erläutert Wehrführer Hentschel. „Das ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl und der Fläche Leegebruchs schon relativ viel, aber es bringt uns noch lange nicht an unsere Grenzen.“

Einsatzzahlen der Feuerwehr Leegebruch steigen

Die Tendenz über die letzten Jahre sei steigend. Und mit den Einsatzzahlen steigen auch die Anforderungen an die Einsatzkräfte. „75 bis 80 Prozent unserer Einsätze sind technische Hilfeleistungen“, erklärt der Feuerwehrmann, der in der Gemeinde Leegebruch als Sachbearbeiter für den Brandschutz tätig ist.

In diesem Jahr – da sind sich Sebastian Hentschel und sein Kamerad Dennis Seidelmann einig – blieb vor allem ein schwerer Verkehrsunfall auf der A111 in Erinnerung. Dort war am 20. Juni eine sechsköpfige Familie verunglückt, der VW ging nach dem Unfall in Flammen auf. „Wir sind dort nur hingefahren, weil zahlreiche andere Wehren in einem Waldbrand bei Bötzow gebunden waren. Als wir eingetroffen sind, hat der Rettungsdienst einen siebenjährigen Jungen reanimiert. Das nimmt auch uns als erfahrene Feuerwehrmänner mit“, gibt der 35-jährige Dennis Seidelmann, seines Zeichens Berufsfeuerwehrmann, unumwunden zu.

Das Auto der Familie brannte aus, der Siebenjährige überlebte den Unfall nicht. Quelle: Feuerwehr Velten

Natürlich funktioniere man an der Einsatzstelle. „Aber das kommt dann später, wenn man zur Ruhe kommt.“ Einige Kameraden hätten später auch das Angebot zur Unterstützung durch den Einsatznachsorgedienst angenommen. Das siebenjährige Kind, das erfahren die Einsatzkräfte später, erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Feuerwehrleute aus Leegebruch bekommen neues HLF

Damit die Leegebrucher weiterhin für alle Fälle gerüstet sind, steht alsbald neue Technik ins Haus. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) der Firma Rosenbauer wird im dritten Quartal des nächsten Jahres ein in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug ersetzen. Auch der Einsatzleitwagen soll in den nächsten Jahren durch ein modernes Fahrzeug ersetzt werden.

„Fahrzeuge sind auch immer eine Investition in die Zukunft“, bekräftigt Sebastian Hentschel, der auf 42 Kameraden zählen kann. Man wisse nicht, wie die Einsatzzahlen in zehn Jahren aussehen werden. „Aber wir sind gerüstet.“

